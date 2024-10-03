Сколько стоит содержание Toyota Land Cruiser 300 в Москве

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Цена владения внедорожником Toyota Land Cruiser последнего поколения в Москве составит 11,7 млн рублей за пять лет, сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Фото: Wikipedia by Autosdeprimera, CC BY 3.0

Стоимость одного километра пробега на Toyota Land Cruiser 300 VX+ с бензиновым двигателем мощностью 415 л. с. составляет 116,5 рублей. При пробеге в 100 тысяч километров за пять лет потребуется провести 10 регламентных ТО общей стоимостью 423,7 тыс. рублей. На КАСКО владелец потратит 3,9 млн рублей, а на ОСАГО — 102 тыс. рублей.

Расходы на ремонт с применением оригинальных деталей оцениваются в 136 тыс. рублей, при этом потеря стоимости автомобиля за пять лет составит 5,9 млн рублей от первоначальной цены в 17,3 млн рублей. На топливо для Land Cruiser 300 владельцу в Москве придется потратить 752,5 тыс. рублей.

Уточнения

Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе. Является крупнейшей автомобилестроительной публичной компанией в мире, а также крупнейшей публичной компанией в Японии.

