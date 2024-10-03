Geely и Exeed без ремонта: дилеры отказываются обслуживать "серые" авто

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Дилеры в России отказываются ремонтировать китайские автомобили, ввезенные по параллельному импорту, из-за несовместимости программного обеспечения и диагностических систем.

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Так, владельцу Geely Monjaro в Санкт-Петербурге было отказано в ремонте, поскольку оборудование дилера не распознает машины, которые были завезены неофициально. Представители Geely Motors Russia пояснили, что российская диагностическая система не содержит данные о моделях, предназначенных для других рынков, что усложняет их обслуживание. Эта проблема касается и автомобилей Exeed.

Напомним, что в октябре прошлого года Минпромторг РФ запретил ввоз транспортных средств по "серой" схеме, а автопроизводители предупредили дилеров о возможных последствиях за работу с такими машинами. Тем не менее, дилеры продолжают продавать автомобили, ввезенные по параллельному импорту, предлагая скидки, так как такие машины составляют 13% от всех регистраций.

Владельцы этих автомобилей могут обратиться в независимые СТО для ремонта, однако гарантии на обслуживание в этом случае отсутствуют.

Уточнения

Geely Automobile Holdings Limited (Кит. 吉利 — Цзили) — одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний, базирующаяся в Гонконге. Официально зарегистрирована на Каймановых островах. Материнская компания — многопрофильная группа Geely Holding Group, созданная в 1986 году и со штаб-квартирой в городе Ханчжоу в провинции Чжэцзян.



