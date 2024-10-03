Рынок авто в России показал рост, кроме грузового сегмента

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В сентябре этого года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 145,5 тыс. единиц, сообщает Минпромторг РФ.

Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under Public domain

Общие продажи по всем категориям, включая легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы, увеличились на 26%, составив 167,9 тыс. экземпляров. Единственное снижение было отмечено в грузовом сегменте — продажи упали на 26% по сравнению с первым месяцем осени прошлого года.

С января по сентябрь 2024 года рынок новых автомобилей до трёх лет составил 1,34 млн единиц, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом продажи новых автомобилей российского производства составили 585 тыс. единиц, что означает рост на 29%.

За девять месяцев в России продано 15,2 тыс. новых электрических автомобилей, что на 65% больше, чем в прошлом году. Доля электромобилей, произведённых в России, составила 19%, в то время как в 2023 году этот показатель был на уровне 21%.

Уточнения

Автомобильная промышленность России — отрасль российского машиностроения (автомобильная промышленность), занимает по производству место во второй десятке в мире.



