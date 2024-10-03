Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Павел Прилучный после суда с Агатой Муцениеце рассказал, какие интересы преследует
Российскую гуманитарную помощь доставили в Ливан
Юрист Катя Гордон рассказала, что блогера Лерчек увезли в СИЗО
Агата Муцениеце высказалась после встречи с Павлом Прилучным в суде: это полный ад!
Эверест продолжает расти: новое исследование удивило учёных
Комик Алексей Щербаков потерял миллионы рублей, вложив их в проект своего приятеля
Вандалы осквернили аллею памяти Жириновского
Быстрые идеи для завтрака: вкусные и простые блюда
Никита Журавель, сжегший Коран, обвиняется в госизмене

Рынок авто в России показал рост, кроме грузового сегмента

1:27
Авто

В сентябре этого года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 33% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 145,5 тыс. единиц, сообщает Минпромторг РФ.

Рынок авто в России показал рост, кроме грузового сегмента
Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under Public domain

Общие продажи по всем категориям, включая легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы, увеличились на 26%, составив 167,9 тыс. экземпляров. Единственное снижение было отмечено в грузовом сегменте — продажи упали на 26% по сравнению с первым месяцем осени прошлого года.

С января по сентябрь 2024 года рынок новых автомобилей до трёх лет составил 1,34 млн единиц, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом продажи новых автомобилей российского производства составили 585 тыс. единиц, что означает рост на 29%.

За девять месяцев в России продано 15,2 тыс. новых электрических автомобилей, что на 65% больше, чем в прошлом году. Доля электромобилей, произведённых в России, составила 19%, в то время как в 2023 году этот показатель был на уровне 21%.

 

Уточнения

Автомобильная промышленность России — отрасль российского машиностроения (автомобильная промышленность), занимает по производству место во второй десятке в мире.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
В Польше удивились вниманию, которое привлекает БРИКС
Экономика и бизнес
В Польше удивились вниманию, которое привлекает БРИКС Аудио 
На востоке Финляндии массово закрываются предприятия
Экономика и бизнес
На востоке Финляндии массово закрываются предприятия Аудио 
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Военные новости
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы Аудио 
Популярное
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной

Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.

Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Сводка с фронта: идёт наступление в центре Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион" Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Рынок авто в России показал рост, кроме грузового сегмента
Вандалы осквернили аллею памяти Жириновского
Быстрые идеи для завтрака: вкусные и простые блюда
Сводка с фронта: идёт наступление в центре Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион"
Никита Журавель, сжегший Коран, обвиняется в госизмене
Алькарас победил Синнера и выиграл теннисный турнир в Пекине
Тредлифтинг: секрет молодости без хирургии
Успейте собрать: вот что можно найти сейчас в лесах Ленобласти и Санкт-Петербурга
Открытие, которое может объяснить появление жизни во Вселенной
Главные ошибки при приготовлении домашнего кофе: как качество воды и температура влияют на вкус напитка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.