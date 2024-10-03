Что может вызвать поломку радиатора, и как это предотвратить

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Автомобильный радиатор может выйти из строя из-за перегрева двигателя или коррозии, сообщил директор по сервису и запчастям Алексей Балашов.

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Алексей Балашов рассказал, что одной из главных причин поломки радиатора является перегрев двигателя. Это приводит к повышению давления в радиаторе, что может вызвать появление трещин или разрывов. Также коррозия, вызванная химической реакцией антифриза с металлом, ослабляет стенки радиатора, что со временем приводит к утечкам.

Эксперт отметил, что недостаток охлаждающей жидкости в системе также может стать причиной поломки радиатора. Низкий уровень антифриза способствует попаданию воздуха, что создает горячие точки и увеличивает риск повреждений и утечек.

Кроме того, неисправность термостата приводит к повышению давления в системе охлаждения, что может вызвать разрыв радиатора.

Для предотвращения поломок радиатора важно регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости, следить за состоянием системы охлаждения и своевременно проводить техническое обслуживание, подытожил Балашов.

Уточнения

Термоста́т (от греч. θέρμη – те­п­ло и греч. στατός – стоя­щий, не­под­виж­ный) — устройство для поддержания постоянной температуры. Поддержание температуры обеспечивается либо за счёт использования терморегуляторов, либо осуществлением фазового перехода (например, таяние льда). Для уменьшения потерь тепла или холода термостаты, как правило, теплоизолируют, но не всегда. Широко известны автомобильные моторы, где летом нет никакой теплоизоляции и за счёт действия восковых термостатов (на основе Церезина) поддерживается постоянная температура.

