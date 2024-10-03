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Необычные лайфхаки с крахмалом для вашего автомобиля

Практическое применение крахмала в уходе за автомобилем
1:40
Авто

Крахмал — это не только помощник на кухне, но и полезный инструмент для автолюбителей. Многие опытные водители возят его с собой, ведь он помогает справиться с различными задачами по уходу за автомобилем. Зачем же крахмал в машине?

Практическое применение крахмала в уходе за автомобилем
Фото: flickr.com by loubeat, CC BY 2.0

Есть несколько интересных и проверенных способов применения крахмала для чистки авто. В первую очередь, его используют для ухода за стёклами. Чтобы идеально очистить стекло изнутри, можно приготовить простое средство: смешайте 2 столовые ложки крахмала, сок половины лимона и стакан 9-процентного уксуса. После обработки стекло нужно протереть тряпкой из микрофибры, чтобы добиться блеска.

Кроме того, крахмал способен вернуть хромированным деталям автомобиля их первоначальный вид. Для этого нужно смешать 4 столовые ложки крахмала с 50 мл воды, нанести на поверхность и подождать 5 минут. Затем остатки удаляются микрофиброй, и результат вас приятно удивит.

Ещё одно применение крахмала — это очистка обивки сидений. Просто нанесите смесь из 3 столовых ложек крахмала и 50 мл воды на загрязнённое место, дождитесь затвердевания, а затем удалите средство вместе с впитавшимися загрязнениями.

И последнее, но не менее полезное: крахмал помогает избавиться от неприятных запахов в салоне. Достаточно оставить вечером на сидениях несколько листов бумаги с насыпанным на них крахмалом, а утром вы почувствуете, как в салоне стало свежее.

Уточнения

Крахма́л — органическое вещество с формулой (C6H10O5)n, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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