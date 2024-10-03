Какие корейские авто стоит покупать с рук

Автоэксперты представили рейтинг наиболее надежных корейских автомобилей на вторичном рынке.
Первую позицию занял Genesis G80 первого поколения. Благодаря высокой надежности владельцы этой модели тратят минимальные средства на техническое обслуживание. Единственные проблемы могут возникнуть с турбокомпрессором и стартером.
Второе место занял Genesis G70 первого поколения. Эксперты выделили стабильность 3,5-литрового двигателя V6 с двойным турбонаддувом.
Третье место в рейтинге досталось Hyundai Sonata 2014 года выпуска. Несмотря на слабую топливную систему, эксперты не считают этот недостаток критическим.
Также в список вошли: Kia Forte (2019 года), Hyundai Tucson (2018 года), Hyundai Elantra (2019 года), Hyundai Kona (2019 года), Hyundai Palisade (2022 года), Kia Stinger (2019 года) и Hyundai Venue (2021 года).
Hyundai (кор. 현대?, 現代? хёндэ́) — корейский чеболь (конгломерат), основанный Чон Чжу-ёном. После Азиатского финансового кризиса компания передала в особые подразделения большинство видов бизнеса, в том числе: «Hyundai Motor Group», «Hyundai Department Store Group» и «Hyundai Heavy Industries Group». Название «Hyundai» происходит от синокорейского слова 現代, что означает «современность».
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