Какие корейские авто стоит покупать с рук

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Автоэксперты представили рейтинг наиболее надежных корейских автомобилей на вторичном рынке.

Фото: Wikipedia by Damian B Oh, CC BY-SA 4.0

Первую позицию занял Genesis G80 первого поколения. Благодаря высокой надежности владельцы этой модели тратят минимальные средства на техническое обслуживание. Единственные проблемы могут возникнуть с турбокомпрессором и стартером.

Второе место занял Genesis G70 первого поколения. Эксперты выделили стабильность 3,5-литрового двигателя V6 с двойным турбонаддувом.

Третье место в рейтинге досталось Hyundai Sonata 2014 года выпуска. Несмотря на слабую топливную систему, эксперты не считают этот недостаток критическим.

Также в список вошли: Kia Forte (2019 года), Hyundai Tucson (2018 года), Hyundai Elantra (2019 года), Hyundai Kona (2019 года), Hyundai Palisade (2022 года), Kia Stinger (2019 года) и Hyundai Venue (2021 года).

Уточнения

Hyundai (кор. 현대?, 現代? хёндэ́) — корейский чеболь (конгломерат), основанный Чон Чжу-ёном. После Азиатского финансового кризиса компания передала в особые подразделения большинство видов бизнеса, в том числе: «Hyundai Motor Group», «Hyundai Department Store Group» и «Hyundai Heavy Industries Group». Название «Hyundai» происходит от синокорейского слова 現代, что означает «современность».



