Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей

Почему водителям стоит возить с собой хозяйственное мыло

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Хозяйственное мыло давно известно своей универсальностью в быту, но многие водители находят ему применение и в автоделе. Это простой и эффективный помощник, который стоит держать под рукой в машине. Зачем хозяйственное мыло в автомобиле? Вот несколько полезных советов от опытных водителей:

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 4.0

Мытьё кузова. Хозяйственное мыло — отличное недорогое средство для чистки автомобиля. Для этого достаточно растворить кусок мыла в 5-7 литрах воды и вымыть машину, не прибегая к агрессивной химии. Чистка салона. С его помощью легко удалить пятна с обивки. Полкуска мыла на литр воды, добавьте немного средства для посуды, нанесите на пятно, потрите до появления пены, а затем удалите её вместе с грязью. Защита от запотевания стёкол. Натёртые мылом стёкла дольше остаются чистыми и защищёнными от запотевания. Просто натрите стекло, а затем мягкой тряпочкой уберите остатки. Смазка дверных механизмов. Если двери начинают скрипеть, натрите хозяйственным мылом петли и уплотнители, это устранит проблему и предотвратит появление скрипа. Временное устранение трещин в бензобаке. Если обнаружена трещина в бензобаке, временным решением может стать смесь мыла и воды до состояния пластилина, которая поможет на время устранить течь.

Хозяйственное мыло — это простое, недорогое и многофункциональное средство, которое пригодится каждому автомобилисту.

Уточнения

Автомоби́ль— моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

