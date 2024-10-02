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Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей

Почему водителям стоит возить с собой хозяйственное мыло
1:38
Авто

Хозяйственное мыло давно известно своей универсальностью в быту, но многие водители находят ему применение и в автоделе. Это простой и эффективный помощник, который стоит держать под рукой в машине. Зачем хозяйственное мыло в автомобиле? Вот несколько полезных советов от опытных водителей:

Почему водителям стоит возить с собой хозяйственное мыло
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 4.0
  1. Мытьё кузова. Хозяйственное мыло — отличное недорогое средство для чистки автомобиля. Для этого достаточно растворить кусок мыла в 5-7 литрах воды и вымыть машину, не прибегая к агрессивной химии.
  2. Чистка салона. С его помощью легко удалить пятна с обивки. Полкуска мыла на литр воды, добавьте немного средства для посуды, нанесите на пятно, потрите до появления пены, а затем удалите её вместе с грязью.
  3. Защита от запотевания стёкол. Натёртые мылом стёкла дольше остаются чистыми и защищёнными от запотевания. Просто натрите стекло, а затем мягкой тряпочкой уберите остатки.
  4. Смазка дверных механизмов. Если двери начинают скрипеть, натрите хозяйственным мылом петли и уплотнители, это устранит проблему и предотвратит появление скрипа.
  5. Временное устранение трещин в бензобаке. Если обнаружена трещина в бензобаке, временным решением может стать смесь мыла и воды до состояния пластилина, которая поможет на время устранить течь.
    Хозяйственное мыло — это простое, недорогое и многофункциональное средство, которое пригодится каждому автомобилисту.

Уточнения

Автомоби́ль моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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