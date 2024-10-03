Запотевшие стёкла: народный лайфхак, который работает

Почему стёкла автомобиля потеют и как с этим справиться

1:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Запотевшие стёкла автомобиля могут изрядно вывести из равновесия даже самых спокойных водителей, особенно когда это происходит прямо во время движения. Сталкиваясь с этой проблемой, автолюбители готовы пойти на любые меры, лишь бы избежать конденсата. Но ведь есть проверенные временем решения, о которых знают не все.

Фото: flickr.com by Smallman12q, CC BY 2.0

Запотевание стёкол — это проблема, с которой сталкиваются автомобилисты, начиная с осени и вплоть до наступления весеннего тепла. Чтобы эффективно бороться с этим явлением, нужно сначала понять его причины:

Высокая влажность в салоне автомобиля. Неправильная или недостаточная работа вентиляционной системы. Разница температур внутри и снаружи машины. Как бороться с запотевшими стёклами?

Самый простой и очевидный способ — это воспользоваться промышленными средствами против запотевания, которые продаются на заправках и в автомагазинах. Однако не менее эффективны народные методы, проверенные временем. К таким средствам можно отнести:

гель после бритья,

хозяйственное мыло,

смесь глицерина и спирта,

силикагель, который можно разложить под коврики или на панель автомобиля.

эти способы требуют определённых усилий и навыков, но есть решение, которое справляется с запотеванием быстро и надолго, и его можно найти прямо на кухне — это обычный картофель.

Возьмите свежий картофель, разрежьте его на несколько частей, чтобы было удобно держать кусочки в руках. Разрезанной стороной натрите предварительно очищенные и высушенные стёкла автомобиля, а затем дождитесь, пока сок высохнет. Говорят, что этот метод помогает не только предотвратить запотевание, но и уменьшает блики от фар и фонарей.

Уточнения

Автомоби́ль— моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

