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Запотевшие стёкла: народный лайфхак, который работает

Почему стёкла автомобиля потеют и как с этим справиться
1:50
Авто

Запотевшие стёкла автомобиля могут изрядно вывести из равновесия даже самых спокойных водителей, особенно когда это происходит прямо во время движения. Сталкиваясь с этой проблемой, автолюбители готовы пойти на любые меры, лишь бы избежать конденсата. Но ведь есть проверенные временем решения, о которых знают не все.

Почему стёкла автомобиля потеют и как с этим справиться
Фото: flickr.com by Smallman12q, CC BY 2.0

Запотевание стёкол — это проблема, с которой сталкиваются автомобилисты, начиная с осени и вплоть до наступления весеннего тепла. Чтобы эффективно бороться с этим явлением, нужно сначала понять его причины:

  1. Высокая влажность в салоне автомобиля.
  2. Неправильная или недостаточная работа вентиляционной системы.
  3. Разница температур внутри и снаружи машины.
  4. Как бороться с запотевшими стёклами?

Самый простой и очевидный способ — это воспользоваться промышленными средствами против запотевания, которые продаются на заправках и в автомагазинах. Однако не менее эффективны народные методы, проверенные временем. К таким средствам можно отнести:

  • гель после бритья,
  • хозяйственное мыло,
  • смесь глицерина и спирта,
  • силикагель, который можно разложить под коврики или на панель автомобиля.
  • эти способы требуют определённых усилий и навыков, но есть решение, которое справляется с запотеванием быстро и надолго, и его можно найти прямо на кухне — это обычный картофель.

Возьмите свежий картофель, разрежьте его на несколько частей, чтобы было удобно держать кусочки в руках. Разрезанной стороной натрите предварительно очищенные и высушенные стёкла автомобиля, а затем дождитесь, пока сок высохнет. Говорят, что этот метод помогает не только предотвратить запотевание, но и уменьшает блики от фар и фонарей.

Уточнения

Автомоби́ль моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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