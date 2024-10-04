Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спрос на жильё в Турции упал до минимума за пять лет: что происходит?
Экономист раскрыла проблему индексации зарплат бюджетников
Блогер Лерчек отказалась от услуг юриста Кати Гордон: непорядочно
Основные причины, почему кошка перестала ходить в лоток
Грипп 2024: как прививка помогает в борьбе с вирусом
Нутрициолог предостерегла об опасности безглютеновой диеты
Женское погребение I века до нашей эры обнаружено под Анапой
Пернатые динозавры и их эволюционная роль
Александр Головин продлил контракт с клубом "Монако" до 2029 года

В ГАИ объяснили, как правильно объехать аварию: по встречке или по обочине

1:28
Авто

Многие водители, оказавшись в пробке из-за аварии, стараются самостоятельно найти выход, но при этом часто нарушают ПДД. Инспектор ГАИ в интервью порталу njcar.ru рассказал, как объехать место ДТП правильно и не нарушить правила.

В ГАИ объяснили, как правильно объехать аварию: по встречке или по обочине
Фото: freepik.com by fxquadro, PDM

Чаще всего такие ситуации возникают, когда авария полностью блокирует дорогу в одном направлении. Если встречные потоки разделены сплошной линией разметки или отбойниками, возникает дополнительная путаница. Некоторые водители оставляют свои машины на проезжей части, что ещё больше усложняет ситуацию.

За пересечение сплошной линии и выезд на встречную полосу предусмотрены штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок до 6 месяцев (ст. 12.15 КоАП РФ). Поэтому многие пытаются объехать ДТП по обочине, тротуару или газону. Однако это также нарушение: движение по обочине обойдется в 1500 рублей штрафа, а по тротуару — 2000 рублей, согласно части 2 статьи 12.15 КоАП РФ.

Чтобы избежать нарушений, следует помнить: если участники аварии выставили знак аварийной остановки, то их автомобили считаются неподвижным препятствием. В таком случае объезд через сплошную линию разрешён без угрозы штрафа.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Военные новости
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16 Аудио 
В США отреагировали на изучение в РФ захваченных западных танков ВСУ
Военные новости
В США отреагировали на изучение в РФ захваченных западных танков ВСУ Аудио 
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой
Еда и рецепты
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой Аудио 
Популярное
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16

Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.

В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода
Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору Дмитрий Плотников
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Жареные кабачки в сырной панировке: если обычные кабачки на сковороде уже поднадоели
Как бороться с проблемами вариатора Nissan X-Trail
Как бороться с проблемами вариатора Nissan X-Trail
Последние материалы
Александр Головин продлил контракт с клубом "Монако" до 2029 года
MWM: отступающие израильские войска бросили бронетранспортёр
В ГАИ объяснили, как правильно объехать аварию: по встречке или по обочине
Индийское правительство предложит бесплатные визы для 100 тысяч иностранных туристов
Исчезновение неандертальцев: тайна, которую мы не знаем
Британские учёные рассказали, как распознать алкогольную зависимость с точностью 87%
Идеальный гороховый суп за 15 минут — быстро и вкусно
Как избавиться от вредителей яблонь и груш: простые советы для спасения урожая
Тыквенные запасы: лучшие способы сохранить мякоть и сок
Что бы такого съесть, чтобы похудеть: семь продуктов, которые в этом помогут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.