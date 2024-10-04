В ГАИ объяснили, как правильно объехать аварию: по встречке или по обочине

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Многие водители, оказавшись в пробке из-за аварии, стараются самостоятельно найти выход, но при этом часто нарушают ПДД. Инспектор ГАИ в интервью порталу njcar.ru рассказал, как объехать место ДТП правильно и не нарушить правила.

Фото: freepik.com by fxquadro, PDM

Чаще всего такие ситуации возникают, когда авария полностью блокирует дорогу в одном направлении. Если встречные потоки разделены сплошной линией разметки или отбойниками, возникает дополнительная путаница. Некоторые водители оставляют свои машины на проезжей части, что ещё больше усложняет ситуацию.

За пересечение сплошной линии и выезд на встречную полосу предусмотрены штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок до 6 месяцев (ст. 12.15 КоАП РФ). Поэтому многие пытаются объехать ДТП по обочине, тротуару или газону. Однако это также нарушение: движение по обочине обойдется в 1500 рублей штрафа, а по тротуару — 2000 рублей, согласно части 2 статьи 12.15 КоАП РФ.

Чтобы избежать нарушений, следует помнить: если участники аварии выставили знак аварийной остановки, то их автомобили считаются неподвижным препятствием. В таком случае объезд через сплошную линию разрешён без угрозы штрафа.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

