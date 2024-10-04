Штраф или лишение прав? Что ждет владельцев светодиодных противотуманок

Многие водители знают, что инспекторы ДПС тщательно следят за нештатными светодиодными лампами в фарах ближнего и дальнего света. Но ситуация с противотуманными фарами часто вызывает вопросы. Портал njcar.ru обратился к инспектору ГАИ, чтобы выяснить, какое наказание грозит тем, кто устанавливает светодиоды в противотуманках.

Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, CC BY 2.0

По закону разрешено использовать только те осветительные приборы, которые одобрены производителем автомобиля. Любые изменения считаются нарушением правил эксплуатации транспортного средства. Поэтому переход на светодиоды вместо галогенных ламп, даже если кажется хорошим решением, зачастую не приносит реальной пользы и ослепляет встречных водителей.

В связи с этим, внесено требование о запрете эксплуатации машин с лампами, не соответствующими типу светового прибора.

Часть 3 статьи 12.5 КоАП РФ предусматривает наказание за использование модернизированных фар, вплоть до лишения прав на срок до шести месяцев, если установлены красные лампы спереди. В остальных случаях действует часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ, которая предполагает штраф в размере 500 рублей и предписание на внеочередной техосмотр.

По словам инспектора ГАИ, противотуманные фары спереди автомобиля подчиняются тем же правилам, что и основные фары.

Это означает, что на них распространяются все меры ответственности за нештатные осветительные приборы, и смягчения наказания для водителей с неподобающими лампами не предусмотрено.

Уточнения

Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.



