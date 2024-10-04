В ГАИ объяснили, действует ли знак остановка запрещена в парковочных карманах

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Дорожные инженеры создают "карманы" для парковки, чтобы автомобили не мешали движению, однако знак 3.27 "Остановка запрещена" перед такими местами часто вызывает споры. Некоторые водители считают такие зоны ловушкой, вынуждающей их нарушать ПДД. Но, как пояснил инспектор ГАИ в интервью порталу njcar. ru, это не так.

Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

Нередко такие "карманы" появляются у офисов, ресторанов и магазинов без разрешения, чтобы обеспечить парковку для клиентов. Их легальность регулируется местными властями. Даже если перед такими "карманами" установлен знак "Остановка запрещена", его действие не распространяется на сам "карман".

Дело в том, что знак действует на ту сторону дороги, где он установлен, и касается лишь места, предназначенного для движения транспорта, согласно ГОСТ Р 52289-2004.

"Карман" не является частью проезжей части, тротуара, обочины или трамвайных путей. Он предназначен исключительно для стоянки, и движение транспорта в нем не предусмотрено. Следовательно, знак "Остановка запрещена" не распространяется на такие места, и остановка там не считается нарушением. Однако это правило не касается выделенных зон для общественного транспорта, которые отмечены специальной разметкой.

Таким образом, водители могут смело использовать "карманы" для парковки даже при наличии запрещающего знака, если речь идет о неразмеченных участках дороги.

Уточнения

Стоянка (другие названия: автостоянка, паркинг, парковка, гараж, карман) — здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для хранения (стоянки) транспортных средств, преимущественно автомобилей.

