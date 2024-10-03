Почему инспекторы ГАИ советуют отказаться от брызговиков на новых машинах

1:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Правила дорожного движения требуют установки брызговиков, и автосалоны часто предлагают их дополнительно, повышая стоимость автомобиля. Однако, как отметил инспектор ГАИ в интервью порталу njcar.ru, при покупке нового авто от их установки лучше отказаться.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Существуют два типа брызговиков — передние и задние. Передние защищают кузов от грязи и камней, а задние обеспечивают безопасность других участников движения, предотвращая повреждения от летящей из-под колес грязи.

Также брызговики делятся на универсальные и оригинальные: универсальные подходят почти к любой машине, но иногда выглядят громоздко, а оригинальные разрабатываются специально для конкретных моделей и сертифицируются производителем.

Задние брызговики, согласно ПДД, являются обязательными, если они предусмотрены заводской конструкцией автомобиля. Отсутствие штатных брызговиков может привести к штрафу в 500 рублей (ст. 12.5 КоАП РФ). Однако если в базовой комплектации автомобиля они не предусмотрены, то инспектор ГАИ не имеет права оштрафовать водителя.

Поэтому предложение автодилеров установить брызговики при покупке новой машины — всего лишь дополнительная опция, от которой можно отказаться. Заводская конструкция автомобиля уже рассчитана на защиту от грязи и мусора, например, благодаря особой аэродинамической форме крыла или бампера.

При этом важно помнить: за неоригинальные брызговики на авто также грозит штраф в 500 рублей (ст. 12.5 КоАП РФ).