Один провод — большие перемены: как улучшить электрику авто

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Многие автомобили, которые продаются в России, изначально адаптированы к суровым климатическим условиям. Однако со временем электрооборудование начинает давать сбои: аккумулятор быстро разряжается, стартер работает медленно, свет фар становится тусклым. Эксперты портала njcar. ru выяснили, что некоторые водители решают эту проблему, устанавливая дополнительный минусовой провод на аккумулятор.

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Средний аккумулятор обычно служит около пяти лет, но менее качественные модели могут выйти из строя уже через пару сезонов. К тому же подключенные к электросети устройства могут потреблять энергию даже в режиме ожидания, что ускоряет разряд АКБ.

С наступлением холодов запуск двигателя со слабым аккумулятором превращается в сложную задачу. Здесь важна каждая капля энергии, передаваемая от батареи к стартеру и другим системам. Но электрическое сопротивление проводов, соединяющих аккумулятор, может вызвать проблемы. На старых авто контакт между "минусом" и кузовом часто ненадежен, что повышает сопротивление и снижает эффективность АКБ.

Дополнительная проблема современных машин — стремление производителей к экономии: уменьшение сечения проводов повышает их сопротивление. Хотя такие провода справляются с запуском двигателя в нормальных условиях, в сильные холода они могут быть неэффективны.

Чтобы минимизировать потери энергии, водители придумали простой метод: увеличивают сечение "минуса" аккумулятора, добавляя дополнительный медный провод от клеммы АКБ к болту двигателя. Это улучшает запуск мотора и ускоряет зарядку аккумулятора, снижая сопротивление.

Уточнения

Автомоби́льный аккумуля́тор (точнее — автомобильная кислотная батарея; сокр. АКБ) — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте.

