Один провод — большие перемены: как улучшить электрику авто

Многие автомобили, которые продаются в России, изначально адаптированы к суровым климатическим условиям. Однако со временем электрооборудование начинает давать сбои: аккумулятор быстро разряжается, стартер работает медленно, свет фар становится тусклым. Эксперты портала njcar. ru выяснили, что некоторые водители решают эту проблему, устанавливая дополнительный минусовой провод на аккумулятор.
Средний аккумулятор обычно служит около пяти лет, но менее качественные модели могут выйти из строя уже через пару сезонов. К тому же подключенные к электросети устройства могут потреблять энергию даже в режиме ожидания, что ускоряет разряд АКБ.
С наступлением холодов запуск двигателя со слабым аккумулятором превращается в сложную задачу. Здесь важна каждая капля энергии, передаваемая от батареи к стартеру и другим системам. Но электрическое сопротивление проводов, соединяющих аккумулятор, может вызвать проблемы. На старых авто контакт между "минусом" и кузовом часто ненадежен, что повышает сопротивление и снижает эффективность АКБ.
Дополнительная проблема современных машин — стремление производителей к экономии: уменьшение сечения проводов повышает их сопротивление. Хотя такие провода справляются с запуском двигателя в нормальных условиях, в сильные холода они могут быть неэффективны.
Чтобы минимизировать потери энергии, водители придумали простой метод: увеличивают сечение "минуса" аккумулятора, добавляя дополнительный медный провод от клеммы АКБ к болту двигателя. Это улучшает запуск мотора и ускоряет зарядку аккумулятора, снижая сопротивление.
Автомоби́льный аккумуля́тор (точнее — автомобильная кислотная батарея; сокр. АКБ) — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте.
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