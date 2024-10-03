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Как избежать повреждений сидений от детских кресел

Полотенце под автокресло: защита обивки от повреждений
1:06
Авто

Подростки и взрослые люди без труда пристёгиваются стандартными ремнями безопасности. Однако для маленьких детей такие ремни не годятся. Именно поэтому для маленького пассажира требуется специальное автокресло. Использование детского автокресла гарантирует безопасность ребёнка, но сопряжено с рядом трудностей.

Полотенце под автокресло: защита обивки от повреждений
Фото: wikimedia by Senado Federal, CC BY 2.0

Во-первых, установка автокресла может оказаться сложной задачей. Без инструкции многие водители сталкиваются с проблемами при его правильной фиксации.

Во-вторых, автокресло часто повреждает обивку сидений автомобиля. Чтобы избежать этой неприятности, стоит использовать простое полотенце.

Как защитить обивку сиденья? Всё очень просто: перед тем как установить детское кресло, нужно положить полотенце на сиденье автомобиля. Этот нехитрый приём защитит обивку от крошек, жидкости и других загрязнений. Важно, чтобы полотенце хорошо впитывало влагу, так как это поможет сохранить сиденье чистым и невредимым.

Уточнения

Детское автокресло автолюлька, детский бустер — это устройства, которые устанавливаются в автомобиль для перевозки детей и фиксируются штатными ремнями безопасности, либо дополнительными креплениями, на штатное сиденье автомобиля.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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