Многие автовладельцы замечают, что покрышки их автомобиля изнашиваются слишком быстро, и спустя короткое время после установки они уже требуют замены. Но опытные автомобилисты редко сталкиваются с этой проблемой, потому что знают, как правильно обращаться с транспортным средством, чтобы продлить срок службы шин.
5 ключевых правил для долгого срока службы покрышек
Главное правило для сохранения качества резины — это аккуратное вождение. Водитель должен быть максимально внимательным на дороге и избегать резких манёвров.
Вот несколько важных рекомендаций:
Колесо́ — движитель, свободно вращающийся или закреплённый на вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить.
Город Угледар вернулся домой, в Россию. И это — главное событие прошедшего дня не только на Южнодонецком направлении, но и всей СВО.