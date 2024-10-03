Как увеличить срок службы покрышек: советы опытных водителей

Почему покрышки изнашиваются быстро и как этого избежать

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автовладельцы замечают, что покрышки их автомобиля изнашиваются слишком быстро, и спустя короткое время после установки они уже требуют замены. Но опытные автомобилисты редко сталкиваются с этой проблемой, потому что знают, как правильно обращаться с транспортным средством, чтобы продлить срок службы шин.

Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, CC BY-SA 2.5

5 ключевых правил для долгого срока службы покрышек

Главное правило для сохранения качества резины — это аккуратное вождение. Водитель должен быть максимально внимательным на дороге и избегать резких манёвров.

Вот несколько важных рекомендаций:

Избегайте резких ускорений и торможений — это увеличивает износ покрышек. Не выполняйте повороты на высокой скорости — такие манёвры негативно сказываются на состоянии шин. Следите за качеством дорожного покрытия и старайтесь объезжать ямы — это предотвратит повреждения. Не заезжайте на бордюры — такие удары сильно изнашивают покрышки. Если вы любите дрифтинг, лучше отказаться от этого хобби, так как оно быстро снижает качество резины.

Уточнения

Колесо́ — движитель, свободно вращающийся или закреплённый на вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить.

