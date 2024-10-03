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Пять необычных способов использования зубной пасты для авто

Как зубная паста помогает в уходе за автомобилем
1:30
Авто

Опытные автомобилисты всегда держат в машине или гараже тюбик зубной пасты, и не просто так. Этот незаменимый предмет имеет множество полезных применений для ухода за автомобилем.

Как зубная паста помогает в уходе за автомобилем
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Во-первых, с её помощью можно эффективно удалить белые пятна, которые остаются на стёклах и кузове автомобиля после долгой стоянки под открытым небом. Моющие средства зачастую не справляются с такими следами, а зубная паста решает эту проблему быстро и просто.

Во-вторых, отбеливающая зубная паста используется для полировки автостёкол и фар. Нужно нанести её на мягкую фетровую ткань и аккуратно полировать поверхность. Результат — чистота и блеск, словно после профессиональной обработки.

Кроме того, с помощью отбеливающей пасты можно скрыть мелкие царапины на кузове. Для этого пасту следует растирать круговыми движениями в течение нескольких минут. Это простой и доступный способ вернуть автомобилю опрятный вид.

Ещё одно полезное свойство зубной пасты — предотвращение запотевания зеркала заднего вида. Для этого достаточно распределить небольшое количество пасты по поверхности зеркала с помощью ватного диска.

И, наконец, паста может послужить защитой фар от загрязнений. Просто нанесите её на фары мягкой тканью, и вы получите дополнительную защиту от грязи на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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