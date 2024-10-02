Долго не живут: названы марки автомобилей с худшей устойчивостью к коррозии

Автомобильные марки Citroen, Fiat, Subaru, Suzuki, Nissan и Mazda оказались наиболее подвержены коррозии. Такие результаты опубликовали эксперты шведского журнала Мi Bilagare на основе совместного исследования с компанией Rostskydsmetoder, специализирующейся на антикоррозийных технологиях. Данные приводит издание CarExpo.

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Лучшую устойчивость к коррозии показали такие бренды, как Porsche, Jaguar и Nio — они набрали от 4 до 4,5 балла из 5 возможных. Марки Volvo, Kia, Hyundai, Alfa Romeo и Peugeot проявили себя гораздо хуже — защита машин от коррозии составила от 2,6 до 3 баллов.

Худшими в рейтинге стали Citroen, Fiat, Subaru, Suzuki, Nissan и Mazda — ни один из автомобилей не набрал больше 2,3 балла.

Также исследователи перечислили самые подверженные коррозии модели. Среди них — Alfa Romeo 159 образца 2006 года выпуска, Jeep Cherokee 2012 — 2015 гг. и Peugeot 4007 2008 года.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Корро́зия (от лат. corrosio — разъедание) — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой.



Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.

