Как отчистить автомобильные сиденья: простой способ для всех

Простая инструкция по удалению пятен с сидений автомобиля

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С течением времени на сиденьях автомобиля неизбежно появляются различные пятна. Но есть простой, доступный и недорогой способ, который поможет легко избавиться от них.

Фото: flickr.com by loubeat, CC BY 2.0

Чтобы очистить сиденья, вам потребуется всего три компонента: жидкое мыло, 9-процентный уксус и вода.

Инструкция:

Возьмите 100 мл воды и добавьте в неё столовую ложку уксусной кислоты, затем добавьте 25 граммов жидкого мыла. Перемешайте смесь и перелейте её в бутылку с распылителем. Нанесите состав на загрязнённое место и аккуратно разотрите губкой круговыми движениями. Если пятно не исчезло с первого раза, повторите процедуру. После окончания протрите сиденье сухой тканью, чтобы убрать излишки влаги.

Этот метод эффективно справляется даже с устойчивыми загрязнениями, возвращая сиденьям автомобиля их первоначальный вид.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

