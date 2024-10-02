Почему каждый водитель должен вести журнал заправок

Зачем водителю фиксировать расход топлива

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автовладельцы не считают нужным вести какие-либо записи о своём автомобиле. Однако держать в бардачке блокнот с карандашом или ручкой — это не такая уж плохая идея. Более того, можно использовать для этих целей и приложение для заметок на смартфоне.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Какие записи должен вести каждый водитель? Первая важная пометка — это дата и время заправки. Вторая — текущий пробег автомобиля. Зачем вести журнал заправок?

Фиксация времени посещения заправки и пройденного километража помогает водителю отслеживать расход топлива. Если вы заметили, что посещения АЗС стали происходить чаще, а привычного объёма топлива уже не хватает на обычные поездки, это может сигнализировать о проблемах с автомобилем.

Снижение пробега между заправками чаще всего указывает на неполадки в системе, которые требуют внимания. В случае, если водитель вовремя обратит внимание на такие изменения и примет меры, это значительно увеличит шансы на предотвращение серьёзных поломок.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

