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Опасная красота: автовладельцев предупредили о вреде опавшей листвы для машины

0:59
Авто

Опавшая листва деревьев представляет для автовладельцев большую опасность на дороге. Влажные листья препятствуют сцеплению шин с покрытием, делая дорогу скользкой: в результате снижается управляемость машины, а тормозной путь становится длиннее. Сайт 110 km.ru предупредил автовладельцев о трёх опасностях опавшей листы.

Опасная красота: автовладельцев предупредили о вреде опавшей листвы для машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Другая угроза осенних листьев — риск разрушения лакокрасочного покрытия автомобиля. Под воздействием влаги они выделяют дубильную кислоту и оставляют на ЛКП жёлтые пятна, которые могут привести к коррозии.

Наконец, листья иногда забиваются в отсек между капотом и лобовым стеклом, нарушая функцию отвода воды и защиты вентиляционных каналов. Из-за плохой циркуляции воздуха в салоне создаётся парниковый эффект, который проявляется запотеванием стёкол и запахом сырости и плесени.

Уточнения

Листва́ — совокупность листьев одного растения (ср. крона дерева — совокупность веток и листьев в верхней части растения).

Корро́зия (от лат. corrosio — разъедание) — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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