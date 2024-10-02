Опасная красота: автовладельцев предупредили о вреде опавшей листвы для машины

0:59 Your browser does not support the audio element. Авто

Опавшая листва деревьев представляет для автовладельцев большую опасность на дороге. Влажные листья препятствуют сцеплению шин с покрытием, делая дорогу скользкой: в результате снижается управляемость машины, а тормозной путь становится длиннее. Сайт 110 km.ru предупредил автовладельцев о трёх опасностях опавшей листы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Другая угроза осенних листьев — риск разрушения лакокрасочного покрытия автомобиля. Под воздействием влаги они выделяют дубильную кислоту и оставляют на ЛКП жёлтые пятна, которые могут привести к коррозии.

Наконец, листья иногда забиваются в отсек между капотом и лобовым стеклом, нарушая функцию отвода воды и защиты вентиляционных каналов. Из-за плохой циркуляции воздуха в салоне создаётся парниковый эффект, который проявляется запотеванием стёкол и запахом сырости и плесени.

Уточнения

Листва́ — совокупность листьев одного растения (ср. крона дерева — совокупность веток и листьев в верхней части растения).



Корро́зия (от лат. corrosio — разъедание) — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой.

