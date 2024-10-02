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Не слушайте синоптиков: автоэксперт рассказал, когда точно пора менять шины на зимние

1:41
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Излишнее доверие к долгосрочным прогнозам погоды может обернуться неприятными последствиями дя автовладельца, рассказал сайту aif.ru автоэксперт, автоблогер Евгений Соловьёв.

Не слушайте синоптиков: автоэксперт рассказал, когда точно пора менять шины на зимние
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Он отметил, что на фоне нетипично тёплой осенней погоды в 2024 году профессиональные метеорологи спрогнозировали позднее наступление сезона зимних шин. Так, ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ожидает бесснежного октября, поэтому советует отложить "переобувание" машины до ноября. А вот эксперт прогностического центра "Метео" Александр Ильин предполагает, что снег в Центральной России может выпасть в период с 13 по 18 октября.

Причиной разделения мнений синоптиков стало формирование двух противоборствующих воздушных масс в центре РФ — тёплой и холодной.

Соловьёв отметил, что замена летних шин на зимние больше зависит не от прогнозов, а от режима эксплуатации машины.

"Если вы живёте в городе и не ездите на работу ранним утром, то, скорее всего, в этот период с какими-либо проблемами из-за летней резины можно и не столкнуться. Если же ночные и утренние выезды присутствуют, то нужно быть начеку и прогноз погоды проверять ежедневно", — посоветовал он.

По словам эксперта, при наступлении ночных температур, близких к нулю, лучше как можно скорее заменить резину на зимнюю. Это же правило работает, если автовладелец планирует длительные поездки на далёкие расстояния, добавил блогер.

Уточнения

Зимняя шина — автомобильная шина, специально разработанная для использования в холодное время года при температуре ниже +7 °С.

Прогноз погоды — научно обоснованное предположение о будущем состоянии погоды в определённом пункте или регионе на определённый период.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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