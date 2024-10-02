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Полный привод для Lada: почему отказались от идеи

1:11
Авто

Автомобили Lada Vesta, Granta и Largus не будут оснащаться системой полного привода, так как проект оказался экономически нецелесообразным, сообщает официальный Telegram-канал "АвтоВАЗа". В разные годы специалисты проводили анализ рынка, который показал, что выпуск полноприводных легковых автомобилей в бюджетном сегменте не пользуется достаточным спросом и не принесет прибыли. На "АвтоВАЗе" уточнили, что даже иностранные компании, десятилетиями производившие автомобили класса "B" в России, не решились на подобный шаг, что указывает на отсутствие экономической выгоды.

Полный привод для Lada: почему отказались от идеи
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 4.0

Ранее сообщалось, что компания АвтоВАЗ предложила скидки на Lada Largus по специальным программам, что позволяет сэкономить до 470 тысяч рублей. Сумма экономии формируется за счет нескольких предложений, включая выгоду в 170 тысяч рублей при оформлении кредита. Это кредитное предложение также можно использовать в сочетании с госпрограммой льготного автокредитования, которая позволяет сэкономить до 20% от стоимости автомобиля.

Уточнения

Полный привод — разноплановый комплекс технических решений, обеспечивающий автомобилю постоянную или, как минимум, временную возможность иметь ведущими все свои колёса. Обоснованием применения полного привода на автомобиле является то, что полноприводной автомобиль может реализовывать в силу тяги всю доступную ему мощность при гораздо меньших силах сцепления, действующих на колёса, что напрямую сказывается на улучшении внедорожных и всепогодных способностей автомобиля.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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