Полный привод для Lada: почему отказались от идеи

Автомобили Lada Vesta, Granta и Largus не будут оснащаться системой полного привода, так как проект оказался экономически нецелесообразным, сообщает официальный Telegram-канал "АвтоВАЗа". В разные годы специалисты проводили анализ рынка, который показал, что выпуск полноприводных легковых автомобилей в бюджетном сегменте не пользуется достаточным спросом и не принесет прибыли. На "АвтоВАЗе" уточнили, что даже иностранные компании, десятилетиями производившие автомобили класса "B" в России, не решились на подобный шаг, что указывает на отсутствие экономической выгоды.
Ранее сообщалось, что компания АвтоВАЗ предложила скидки на Lada Largus по специальным программам, что позволяет сэкономить до 470 тысяч рублей. Сумма экономии формируется за счет нескольких предложений, включая выгоду в 170 тысяч рублей при оформлении кредита. Это кредитное предложение также можно использовать в сочетании с госпрограммой льготного автокредитования, которая позволяет сэкономить до 20% от стоимости автомобиля.
Полный привод — разноплановый комплекс технических решений, обеспечивающий автомобилю постоянную или, как минимум, временную возможность иметь ведущими все свои колёса. Обоснованием применения полного привода на автомобиле является то, что полноприводной автомобиль может реализовывать в силу тяги всю доступную ему мощность при гораздо меньших силах сцепления, действующих на колёса, что напрямую сказывается на улучшении внедорожных и всепогодных способностей автомобиля.
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