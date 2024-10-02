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Какие автомобили чаще всего ржавеют: результаты 30-летних тестов

2:13
Авто

Автоэксперты уже более 30 лет изучают, какие автомобили наиболее подвержены коррозии, благодаря сотрудничеству с компанией «Rostskyddsmetoder», специализирующейся на защите от ржавчины. В рамках этого проекта протестировано свыше 500 автомобилей, что позволило создать надежный рейтинг коррозионной устойчивости машин.

Какие автомобили чаще всего ржавеют: результаты 30-летних тестов
Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

Анализ данных показывает, что средняя оценка защиты от коррозии составляет 3,1 из 5. Среди автопроизводителей ниже среднего оказались такие бренды, как Volvo, Kia, Hyundai, Alfa Romeo, Peugeot и Opel, набравшие от 2,6 до 3 баллов. С другой стороны, такие марки, как Porsche, Jaguar и Nio, продемонстрировали наилучшие результаты с оценками от 4,5 до 5 баллов. В то же время Mazda с результатом 2,3 балла остается в числе аутсайдеров по защите от коррозии.

Ситуация с более старыми транспортными средствами оказывается еще более сложной. К примеру, Alfa Romeo 159 2006 года выпуска получила всего 1 балл, а такие модели, как Honda Accord 2002–2006 годов выпуска и Toyota Prius 2009 года, удостоились только 2 баллов. Citroen, Fiat, Subaru, Suzuki и Nissan также оказались в числе машин с плохой защитой от коррозии.

Разница в технологиях защиты объясняет, почему японские автомобили чаще подвержены коррозии. В основном японские автопроизводители применяют химические покрытия на этапе покраски, тогда как европейские бренды предпочитают использовать заполнение скрытых полостей воском и оцинковку. Это обеспечивает лучшую защиту от ржавчины. Поэтому эксперты рекомендуют владельцам японских автомобилей, таких как Honda, Mazda, Toyota, Subaru и Suzuki, немедленно проводить дополнительную антикоррозийную обработку после покупки.

Уточнения

Корро́зия (от лат. corrosio — разъедание) — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. Разрушение по физическим причинам не является коррозией, а характеризуется понятиями «эрозия», «истирание», «износ». Причиной коррозии служит термодинамическая неустойчивость конструкционных материалов к воздействию веществ, находящихся в контактирующей с ними среде.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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