Как изменилось наказание за управление автомобилем со скрытыми номерами

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Государственная Дума России приняла законопроект, значительно ужесточающий наказание за скрытие номерных знаков на автомобилях. Для вступления в силу документ еще должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом РФ.

Фото: Wikipedia by Giorgi Balakhadze, CC BY-SA 4.0

Согласно новому закону, наказание за управление автомобилем с номерами, оборудованными устройствами, которые препятствуют их идентификации или позволяют скрыть, будет составлять лишение водительских прав на срок от 1 года до 1,5 лет. Ранее за такое нарушение грозил штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) выделили применение устройств для скрытия номеров в отдельное административное нарушение. Помимо лишения водительских прав, предусмотрена конфискация таких устройств.

Также был введен новый штраф: повторное управление автомобилем без номерных знаков будет караться лишением прав на срок до 1,5 лет.

Напомним, что ранее эксперты сообщали о пилотном проекте Ространснадзора по выявлению автомобилей с скрытыми номерами и неоплаченными штрафами на дорогах.

Уточнения

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) — кодифицированный нормативный акт, регулирующий общественные отношения по привлечению к ответственности за совершение административного правонарушения, а также устанавливающий общие начала, перечень всех административных правонарушений (который может быть дополнен на региональном уровне), органы, рассматривающие дела, порядок привлечения к ответственности и порядок исполнения решений по делам об административных правонарушениях.



