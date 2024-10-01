Кофемолка с пылесосом: почему летающие автомобили рано запускать в массовое производство

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Летающие автомобили сложно вывести на рынок, так как это гибридные транспортные средства, которые не являются ни полноценной машиной, ни самолётом, рассказал NewsInfo.Ru автоэксперт Игорь Моржаретто. По словам эксперта, массовый выпуск таких машин пока невозможен из-за множества сложностей.

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Ранее калифорнийский бренд Alef Aeronautics начал принимать предзаказы на первый в мире летающий автомобиль — Model A. Новинка будет оснащена четырьмя пропеллерами. Запуск машины в производство запланирован на 2025 год. Компания получила уже более трёх тысяч заявок на автомобиль будущего.

"Сейчас на дворе 2024 год, и, по моим воспоминаниям, уже десяток компаний анонсировали выпуск таких автомобилей. Однако всякий раз возникали сложности, так как это гибридное транспортное средство является ни полноценным автомобилем, ни полноценным самолетом. Компромиссные решения обычно хуже своих специализированных аналогов. Это как кофемолка, совмещенная с пылесосом: по отдельности они работают лучше", — прокомментировал новость Моржаретто.

Эксперт пояснил, что покупатель такой машины за большие деньги получит летательный аппарат со скоростью всего 120 км/ч, в дополнение к которому требуются не только взлётная площадка, но и два вида прав — водительские и пилотские.

Собеседник отметил, что для полёта на таком автомобиле нужно будет учитывать различные факторы: не только погоду и воздушные потоки, но и военные учения с запуском ракет и т. д.

Из-за этих сложностей ещё ни один проект летающего автомобиля так и не был запущен в массовое производство, подчеркнул Моржаретто. Несмотря на то, что перспективы у летающих машин есть, пока все разработки на практике оказываются нежизнеспособны, заключил он.

Уточнения

Летающий автомобиль — транспортное средство, сочетающее в себе свойства автомобиля и летательного аппарата.

