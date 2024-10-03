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На АЗС разъяснили, почему заправки стали отказываться наливать бензин в канистры

1:59
Авто

В последнее время автомобилисты все чаще сталкиваются с отказом в заправке пластиковых канистр на АЗС. Вместо этого клиентам предлагают приобрести "правильные" емкости в магазине при заправке. Что скрывается за этой практикой — мошенничество, соблюдение закона или забота о безопасности? Портал njcar.ru выяснил все подробности у владельца крупной сети АЗС.

На АЗС разъяснили, почему заправки стали отказываться наливать бензин в канистры
Фото: wikimedia.org by Rama, CC BY 2.0

Были времена, когда заправочные станции встречались редко, и каждый водитель возил с собой металлическую канистру на случай внезапной нехватки топлива. Сейчас качественные емкости старого образца практически исчезли, а на смену им пришли пластиковые бутыли.

Пятилитровые пластиковые канистры, которые когда-то использовались для воды или незамерзающей жидкости, кажутся идеальным решением в случае необходимости запастись бензином. Однако при обращении на АЗС с просьбой заправить такую канистру многие водители получают отказ. И обычно сотрудники АЗС не объясняют причин такого решения.

Распространено мнение, что пластиковые канистры не заправляют из-за их недостаточной прочности — тонкие стенки могут не выдержать давления паров бензина, особенно если канистра заполнена до самой крышки. И хотя такие ситуации могут происходить, основная проблема кроется в другом.

Главная причина отказа в заправке пластиковых канистр заключается в их склонности к накоплению статического электричества. Это может привести к искре, а искра, в свою очередь, способна вызвать пожар. Именно поэтому на АЗС так строго относятся к выбору емкостей для хранения топлива.

Тем не менее, на многих АЗС можно приобрести специальные пластиковые канистры с соответствующей маркировкой. Такие емкости изготовлены из безопасного материала и разрешены для перевозки бензина.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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