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6 критических шагов при замене тормозных колодок, о которых забывают даже опытные водители

2:31
Авто

С ростом цен на сервисные услуги многие автолюбители предпочитают самостоятельно заниматься обслуживанием своих автомобилей. Самыми распространёнными задачами в этом случае становятся замены моторного масла и тормозных колодок.

6 критических шагов при замене тормозных колодок, о которых забывают даже опытные водители
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако даже такие, на первый взгляд, простые процедуры требуют точного соблюдения всех этапов. Портал njcar. ru выделил 6 важных шагов, которые необходимо учесть при самостоятельном ремонте тормозной системы.

Хотя замена тормозных колодок может казаться простой задачей, она требует определённых навыков и внимания к деталям. Ведь тормозная система отвечает за безопасность водителя и пассажиров.

Первый шаг — обеспечение чистоты рабочих поверхностей. Грязь и пыль — главные враги тормозов, они могут снижать эффективность работы системы и сокращать её ресурс. Также перед началом любых работ необходимо тщательно осмотреть резиновые тормозные шланги на наличие трещин, надрывов или других дефектов.

Следующий важный этап — осмотр тормозных дисков, и не только их наружной стороны. Важно проверить также внутреннюю часть диска, так как скрытые дефекты могут быть причиной потенциальных проблем. Если на дисках обнаружены глубокие царапины, борозды или неровности, это может свидетельствовать о чрезмерном износе и необходимости их проточки или замены.

Ещё один момент, который часто упускают из виду — возвращение тормозных цилиндров в исходное положение. При значительном износе колодок тормозные цилиндры могут выдвигаться слишком далеко, что усложняет процесс установки новых колодок и может привести к их неправильному расположению.

Также нельзя забывать о замене смазки на направляющих суппорта. Старую смазку следует удалить, а на её место нанести новую. Кроме того, важно проверить резиновые пыльники, так как их повреждение может привести к коррозии направляющих и заеданию колодок, снижая эффективность торможения.

Завершающий этап — контроль уровня тормозной жидкости. Если он ниже нормы, возможно потребуется долить жидкость или полностью заменить её. Со временем тормозная жидкость впитывает влагу из окружающей среды, что снижает её эффективность, поэтому важно следить за её состоянием.

Уточнения

Тормозная колодка (иногда башмак) — часть тормозной системы и её основной рабочий компонент.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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