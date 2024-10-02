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Стояночный тормоз: почему его стоит использовать даже на ровной дороге

2:09
Авто

Автомобили с механической коробкой передач остаются популярными как в России, так и за её пределами, и часто становятся выбором начинающих водителей. Считается, что стояночный тормоз для таких авто не обязателен: достаточно оставить машину на включенной передаче, чтобы она не скатилась. Но действительно ли этого достаточно и какова роль ручного тормоза?

Стояночный тормоз: почему его стоит использовать даже на ровной дороге
Фото: Wikipedia by Ballista, CC BY-SA 3.0

Если в автомобиле предусмотрен ручной тормоз, его использование обязательно — даже при парковке на идеально ровной поверхности. Однако многие водители предпочитают обходиться только включенной передачей, особенно если автомобиль стоит на наклонной поверхности. В этом случае важно выбирать правильную передачу: на спуске лучше использовать заднюю, а на подъеме — вторую или третью.

Но это не отменяет необходимости задействовать ручник, а также повернуть колеса к обочине, чтобы, в случае непредвиденного скатывания, машина не выехала на проезжую часть. На это обращает внимание автомеханик в беседе с naavtotrasse.ru.

Если удерживать машину на месте исключительно с помощью включенной передачи, особенно когда ручной тормоз неисправен, можно столкнуться с рядом проблем. В автомобилях с бензиновыми двигателями регулярное использование передачи вместо стояночного тормоза создает риск чрезмерного износа ремня ГРМ, что может привести к его растяжению и поломке.

Также подобная практика может создать дополнительную нагрузку на коробку передач. Когда водитель начинает поездку, потребуется принять дополнительные меры, чтобы избежать резкого рывка автомобиля.

Для дизельных автомобилей ситуация может быть еще сложнее. Если оставить их на передаче, существует риск непроизвольного запуска двигателя в случае скатывания автомобиля. Это актуально как при спуске, так и на подъеме, особенно в старых моделях дизельных машин, где даже при выключенном зажигании двигатель может запуститься.

В таких случаях последствия могут оказаться весьма серьезными для владельца.

Уточнения

Стоя́ночный то́рмоз — часть тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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