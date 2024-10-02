Как некачественный шиномонтаж может обернуться большими проблемами

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С приближением холодов автолюбители массово меняют резину, и в шиномонтажных мастерских возникает большой поток клиентов. В это время качество работы может пострадать, и "специалисты" нередко допускают серьёзные ошибки. Портал njcar.ru рассказал о самых опасных из них.

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Осенью, когда природа наполняется яркими красками и погода становится непредсказуемой, водители начинают задумываться о замене резины. В разгар сезона большинство автомобилистов не уделяют должного внимания тому, как работают мастера шиномонтажа.

Одна из частых проблем — это плохая балансировка колёс и небрежное затягивание болтов. Мастера иногда забывают использовать динамометрический ключ, а если при этом будет повреждена шпилька или болт крепления колеса, водителю придется ждать несколько часов, пока их восстановят. Подобные ситуации случаются даже в официальных сервисах с высокими ценами.

Ещё один момент, на который часто не обращают внимания, — очистка ступицы и площадки диска. С течением времени, особенно при отсутствии медной смазки, на этих поверхностях накапливается ржавчина и краска, что затрудняет правильную установку колёс. Некорректно установленные колёса могут привести к недотянутым болтам и, как следствие, создать опасность на дороге.

Поэтому перед заменой резины стоит вежливо напомнить мастеру о тщательной очистке ступиц. Оптимальным инструментом для этого будет электрическая шлифовальная машинка, с помощью которой можно обработать как площадку ступицы, так и внутреннюю поверхность диска. Это простая и быстрая процедура, которая обеспечит надежную эксплуатацию зимней резины на протяжении сезона и снизит нагрузку на элементы подвески.

В условиях высоких цен на запчасти и длительных сроков их замены такое обслуживание становится ещё более актуальным.

Уточнения

Ступи́ца в общем случае — это центральная часть вращающейся детали с отверстием (маховика, шкива, зубчатого колеса и т. д.) для насадки на вал или ось.

