ГАИ разъяснила, когда машину могут отправить на штрафстоянку от подъезда дома владельца

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Многие водители, стремясь облегчить себе жизнь в условиях городской суеты, оставляют свои автомобили слишком близко ко входам в подъезды, тем самым создавая проблемы для жильцов. Инспектор ГИБДД в интервью порталу njcar.ru рассказал о возможных последствиях для автовладельцев, которые нарушают правила парковки.

Фото: openverse by Stolbovsky, CC BY-SA 3.0

Если жильцы заметят автомобиль, припаркованный у входа в подъезд, они вправе вызвать полицию и потребовать эвакуации транспортного средства. Такие действия считаются нарушением, за которое предусмотрен штраф по статье 12.19.6 КоАП РФ — до 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Пункты 12.4-12.5 Правил дорожного движения запрещают парковаться там, где это мешает движению пешеходов, а также на местах, предназначенных для инвалидов.

Парковка у подъездов также нарушает Постановление №170, которое регулирует техническую эксплуатацию жилищного фонда. В документе прописано, что тротуары и пространство перед подъездами не предназначены для стоянки автомобилей. Обычно эти зоны отделены бордюром, но в старых дворах наличие границы может быть неочевидным.

Даже если у подъезда нет бордюра, это пространство все равно считается тротуаром, согласно ПДД. Тротуары предназначены исключительно для пешеходов и могут располагаться как рядом с проезжей частью, так и быть отделёнными от нее зелёными насаждениями. В жилых зонах и дворовых территориях пешеходы имеют приоритет над транспортными средствами, включая право передвигаться по проезжей части.

Парковаться на участках с бордюрами разрешается только при наличии соответствующих знаков и табличек. Однако даже при их отсутствии важно понимать, что блокировать проход к подъезду запрещено. Это не только создает неудобства для жильцов, но и препятствует работе экстренных служб в случаях, когда требуется оперативное реагирование.

Уточнения

Бордю́р (фр. bordure, от bord — край):



Бордюр в дорожном строительстве — уложенные заподлицо бортовые (бордюрные) камни, отделяющие проезжую часть дороги от тротуаров, велодорожек и иного.

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

