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Когда на повышенный расход масла в двигателе можно не обращать внимания

2:11
Авто

Даже в полностью исправном двигателе может быть заметен расход масла, и это зависит в первую очередь от конструкции двигателя и условий его эксплуатации. Эксперт сервисного центра по ремонту моторов поделился с njcar.ru подробной информацией о том, как отличить нормальное потребление масла от критического и когда необходимо обратиться за помощью.

Когда на повышенный расход масла в двигателе можно не обращать внимания
Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Практически все двигатели внутреннего сгорания потребляют масло в процессе работы — это касается как новых агрегатов, так и тех, что преодолели более 150 000 км. Однако критически важно следить за объемом этого потребления. Если расход масла умеренный, он считается нормальным, но при чрезмерном потреблении, превышающем установленные производителем нормы, стоит задуматься о возможных проблемах.

Для исправного двигателя расход масла может составлять 20-50 граммов на 1000 км, и это не всегда связано с мощностью мотора. Старые двигатели иногда расходуют больше — до 100-200 граммов на 1000 км. В случае, когда от одной замены масла до другой теряется около 400 граммов из 5 литров, беспокоиться не о чем, особенно для нового двигателя. А вот для авто с большим пробегом нормальным считается и большее потребление масла, которое может достигать половины залитого объема.

В некоторых ситуациях повышенный расход масла объясним: например, если летом с прицепом долго ехать по горным серпантинам, двигатель будет работать под высокой нагрузкой, и повышенное потребление масла — это естественная реакция. Но если ваш автомобиль не подвергался таким нагрузкам, а масло уходит заметно быстрее, это повод для визита в сервисный центр для диагностики.

Повышенный расход масла может быть вызван многими причинами: неисправностью маслосъемных колпачков и колец, проблемами в системе вентиляции картера, а также утечками из-под прокладок или другими дефектами. Каждая из этих причин может существенно влиять на работу двигателя, и откладывать проверку не стоит.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Когда на повышенный расход масла в двигателе можно не обращать внимания
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