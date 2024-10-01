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Что нужно знать о хранении огнетушителя и аптечки: советы экспертов

1:38
Авто

Согласно Правилам дорожного движения, в каждом автомобиле обязательно должны быть аптечка с непросроченными лекарствами, огнетушитель и аварийный знак. Несмотря на то, что инспекторы ДПС сейчас гораздо реже проверяют наличие этих предметов из-за отмены штрафов, их присутствие в авто по-прежнему обязательно. Однако ПДД не уточняют, где именно их нужно хранить.

Что нужно знать о хранении огнетушителя и аптечки: советы экспертов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств" гласит, что огнетушитель должен располагаться в легкодоступном месте (п. 11.4), а также быть надежно закреплен, если это предусмотрено конструкцией авто (п. 11.5).

Несмотря на отсутствие штрафов за нарушение этих норм, важно помнить, что незакрепленные предметы могут представлять опасность во время движения и в случае разгерметизации.

Не каждый автомобиль имеет специальные отсеки для аптечки и огнетушителя, и чаще всего их помещают в багажник, что не всегда удобно. Сотрудник ГАИ рекомендует держать огнетушитель в салоне: в случае пожара каждая секунда на счету. Подходящее место — под передним сиденьем, если это позволяет пространство.

Во время поездок багажник часто заполняется различными вещами, и в критической ситуации найти огнетушитель бывает непросто. В ГИБДД советуют размещать аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки так, чтобы они всегда были легко доступны и их можно было быстро извлечь.

Уточнения

Апте́чка (уменьш. разг., аптечка первой помощи, от аптека) — набор перевязочных материалов, инструментов и приспособлений, предназначенных для оказания первой помощи.

Огнетуши́тель — переносное или передвижное устройство для тушения очагов пожара за счёт выпуска запасённого огнетушащего вещества.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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