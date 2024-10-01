Согласно Правилам дорожного движения, в каждом автомобиле обязательно должны быть аптечка с непросроченными лекарствами, огнетушитель и аварийный знак. Несмотря на то, что инспекторы ДПС сейчас гораздо реже проверяют наличие этих предметов из-за отмены штрафов, их присутствие в авто по-прежнему обязательно. Однако ПДД не уточняют, где именно их нужно хранить.
"Технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств" гласит, что огнетушитель должен располагаться в легкодоступном месте (п. 11.4), а также быть надежно закреплен, если это предусмотрено конструкцией авто (п. 11.5).
Несмотря на отсутствие штрафов за нарушение этих норм, важно помнить, что незакрепленные предметы могут представлять опасность во время движения и в случае разгерметизации.
Не каждый автомобиль имеет специальные отсеки для аптечки и огнетушителя, и чаще всего их помещают в багажник, что не всегда удобно. Сотрудник ГАИ рекомендует держать огнетушитель в салоне: в случае пожара каждая секунда на счету. Подходящее место — под передним сиденьем, если это позволяет пространство.
Во время поездок багажник часто заполняется различными вещами, и в критической ситуации найти огнетушитель бывает непросто. В ГИБДД советуют размещать аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки так, чтобы они всегда были легко доступны и их можно было быстро извлечь.
Апте́чка (уменьш. разг., аптечка первой помощи, от аптека) — набор перевязочных материалов, инструментов и приспособлений, предназначенных для оказания первой помощи.
Огнетуши́тель — переносное или передвижное устройство для тушения очагов пожара за счёт выпуска запасённого огнетушащего вещества.
Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.