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ГАИ назвала 5 ситуаций, когда водителя отправят на техосмотр из-за колес

2:16
Авто

После принятия нового списка неисправностей, запрещающих эксплуатацию транспортных средств, инспекторы ГИБДД стали тщательно следить за состоянием колес автомобилей. Инспектор ГАИ в интервью порталу njcar.ru рассказал, что нештатные колеса могут привести к штрафу и внеочередному техосмотру.

ГАИ назвала 5 ситуаций, когда водителя отправят на техосмотр из-за колес
Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, CC BY-SA 2.5

Если при проверке сотрудники ДПС обнаружат дефекты шин или дисков, согласно статье 12.5 КоАП РФ водителю могут выписать штраф в размере 500 рублей и предписание на дополнительный техосмотр.

Ранее внимание к колесам уделялось не так строго, и автомобилисты свободно использовали нестандартные шины и диски. Но теперь на каждый автомобиль разрешены только определенные типоразмеры шин, которые указаны в инструкции по эксплуатации или на табличке внутри водительской двери.

Все отклонения считаются нестандартными, и за них могут оштрафовать. Например, установка шин с низким профилем или увеличение клиренса за счет больших колес может привести к штрафу и отказу в прохождении техосмотра.

Многие владельцы стремятся к спортивному облику автомобиля, устанавливая полуслики для улучшения сцепления на трассе. Но такие шины не сертифицированы для эксплуатации на обычных дорогах, что также ведет к отказу в техосмотре.

Важный аспект — крепежные элементы. Отсутствие болтов или гаек на колесе, а также повреждение в области крепежных отверстий на диске могут стать причиной серьезных проблем. Техосмотр в таком случае будет провален, так как риск отрыва колеса во время движения серьезно возрастает.

Возраст шин также имеет значение. Если срок их службы превышает 10 лет, получить диагностическую карту не удастся. За это время резина теряет эластичность и становится менее безопасной, даже при внешне нормальном протекторе.

Покрышки с видимыми грыжами эксплуатировать запрещено. Такие дефекты возникают при наезде на препятствия и делают передвижение крайне опасным, так как покрышка может лопнуть под нагрузкой.

Уточнения

Колесо́ — движитель, свободно вращающийся или закреплённый на вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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