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Госдума приняла законопроект о лишении прав за сокрытие госзнаков

1:36
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В России будет ужесточено наказание для водителей с измененными или скрытыми государственными регистрационными знаками. Теперь за такое нарушение водителям будет грозить лишение прав на срок до 1,5 лет. Законопроект с таковым содержанием был принят на пленарном заседании Госдумы.

Госдума приняла законопроект о лишении прав за сокрытие госзнаков
Фото: commons.wikimedia by Brian_Katt, PDM


Ужесточение наказания за нарушение части 2 статьи 12.2 Кодекса об административных нарушениях — "управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации", коснется водителей, использующих различные материалы, затрудняющие или полностью скрывающие государственные регистрационные номера, заявил депутатам заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов. Это может быть картон, шторки, специальные рамки, либо просто грязь, заслоняющая номерные знаки.

В пояснительной записке к законопроекту в полиции указывали, что сокрытие государственных регистрационных номеров затрудняет выявление правонарушений, что "повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий".


По действующему законодательству, за сокрытие государственных номерных знаков предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. Принятые новые правила должны вступить в силу после их официального опубликования.

Уточнения

Регистрационные номерные знаки Российской Федерации - специальный символический знак, изготовленный на металлические пластины или транспортное средство, используемое для учёта автомобилей, мотоциклов, грузовой, специальной, строительной техники и вооружения, прицепов.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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