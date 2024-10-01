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В России снова подорожает такси: эксперт рассказал, почему водители массово уходят в серую зону

1:39
Авто

В России таксисты всё чаще уходят в серую зону, предпочитая искать клиентов в соцсетях, а не работать через официальные сервисы. Последние из-за этого испытывают дефицит кадров, что может привести к росту цен на такси. Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей назвал это манипуляцией со стороны водителей в попытке навязать свои правила игры.

В России снова подорожает такси: эксперт рассказал, почему водители массово уходят в серую зону
Фото: mos.ru by Правительство Москвы, CC BY 4.0

"Есть определённые требования к пассажирским перевозкам, осуществляющимся в такси. Они должны выполняться всеми участниками рынка: самозанятыми, автопарками и так далее", — отметил он.

По словам Сажина, при уходе в серую зону таксисты не соблюдают требования по страхованию, налогам и другие. Если во время контрольной закупки нарушения вскроются, водителю грозят крупные штрафы и конфискация автомобиля.

Автоэксперт подчеркнул, что рынок такси способен регулировать сам себя.

"Если будет много машин, а пассажиры будут отказываться от транспорта, ценник будет падать, а если машин будет мало, а цены высокими, люди останутся без работы", — пояснил он.

Сажин предположил, что после нескольких демонстраций того, что бывает за невыполнение требований, ситуация нормализуется и автомобильные сервисы снова пополнятся водителями.

"Сейчас эти требования направлены на борьбу не с нелегалами, а с легальными таксопарками, которые действительно хотят выполнять требования, но получается обратная реакция. Мы одно лечим, а весь организм калечим", — подытожил собеседник.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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