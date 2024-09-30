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Лайфхак для замёрзших замков: простой и эффективный способ

Как использовать трубочку для разморозки замка автомобиля
1:03
Авто

Многие водители, особенно с опытом, всегда возят с собой несколько трубочек для коктейлей. Однако такие приспособления вовсе не для напитков, особенно если учесть, что за рулём важно быть трезвым.

Как использовать трубочку для разморозки замка автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Соломинки могут пригодиться в неприятной, но частой в холодное время года ситуации — когда замок на двери машины замерзает. Как использовать трубочку в случае замёрзшего замка

Просто вставьте трубочку в замочную скважину и выдохните через неё. Воздух из лёгких достаточно тёплый, чтобы разморозить замок. После этого можно спокойно вставлять ключ и открывать дверь.

Если такой метод не сработает, можно воспользоваться дезинфицирующим средством для размораживания. Важно отметить, что этот трюк постепенно становится менее актуальным. Современные автомобили всё чаще оснащаются брелоками для бесконтактного открытия дверей. Однако знать этот лайфхак всё же полезно — вдруг придётся сесть за руль классического авто.

Уточнения

Автомоби́ль моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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