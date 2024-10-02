Если гроза застала в пути: 6 критически важных советов для водителей

Попадание в грозу на дороге может стать серьёзной угрозой для водителя и пассажиров. Непогода ухудшает видимость, дорожные условия и повышает риск попадания молнии. Поэтому важно знать, как следует себя вести в такой ситуации.
Если вы проезжаете грозовой фронт, постарайтесь немедленно съехать с дороги и остановиться в безопасном месте. Идеально, если это будет оборудованная стоянка или парковка вдали от высоких деревьев и других объектов, которые могут привлечь молнию. Не оставайтесь на открытом шоссе.
Во время грозы следует отключить или свести к минимуму использование электронных устройств в машине — радио, телефон, навигатор. Молния может вызвать короткие замыкания и повреждения электроники. Также не следует прикасаться к металлическим деталям автомобиля.
Ни в коем случае не выходите из автомобиля во время грозы. Машина служит довольно надежной защитой от молнии благодаря металлическому корпусу и резиновым шинам. Внутри машины безопаснее, чем снаружи.
Если вы курите, лучше воздержаться от этого занятия в грозу. Зажженная сигарета может привлечь молнию, что крайне опасно.
Старайтесь не останавливаться в местах, где скапливается большое количество воды. Вода повышает риск удара молнии.
Дождитесь, пока гроза полностью миновала. Только после того, как небо очистится, можно продолжать движение. Резкий выезд на дорогу во время грозы крайне рискован.
Гроза́ — атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаками и земной поверхностью возникают электрические разряды — молнии, сопровождаемые громом.
Мо́лния — электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом.
"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.