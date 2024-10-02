Если гроза застала в пути: 6 критически важных советов для водителей

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Попадание в грозу на дороге может стать серьёзной угрозой для водителя и пассажиров. Непогода ухудшает видимость, дорожные условия и повышает риск попадания молнии. Поэтому важно знать, как следует себя вести в такой ситуации.

Фото: en.wikipedia.org by Fernando Flores is licensed under flickr.com

Остановка в безопасном месте

Если вы проезжаете грозовой фронт, постарайтесь немедленно съехать с дороги и остановиться в безопасном месте. Идеально, если это будет оборудованная стоянка или парковка вдали от высоких деревьев и других объектов, которые могут привлечь молнию. Не оставайтесь на открытом шоссе.

Отключение электроники

Во время грозы следует отключить или свести к минимуму использование электронных устройств в машине — радио, телефон, навигатор. Молния может вызвать короткие замыкания и повреждения электроники. Также не следует прикасаться к металлическим деталям автомобиля.

Отказ от выхода из машины

Ни в коем случае не выходите из автомобиля во время грозы. Машина служит довольно надежной защитой от молнии благодаря металлическому корпусу и резиновым шинам. Внутри машины безопаснее, чем снаружи.

Отказ от курения

Если вы курите, лучше воздержаться от этого занятия в грозу. Зажженная сигарета может привлечь молнию, что крайне опасно.

Избегание скопления воды

Старайтесь не останавливаться в местах, где скапливается большое количество воды. Вода повышает риск удара молнии.

Ожидание улучшения погоды

Дождитесь, пока гроза полностью миновала. Только после того, как небо очистится, можно продолжать движение. Резкий выезд на дорогу во время грозы крайне рискован.

Уточнения

Гроза́ — атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаками и земной поверхностью возникают электрические разряды — молнии, сопровождаемые громом.



Мо́лния — электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом.

