Срочное решение: что делать, если треснул бачок омывателя

Никто из водителей не застрахован от появления трещины на бачке стеклоомывателя. Это случается особенно часто при плохих погодных условиях.
Последствие такой поломки очевидно: жидкость для омывания лобового стекла просто вытекает. На первый взгляд, решение одно — ехать на ближайшую станцию техобслуживания (СТО). Но что делать, если ближайшая СТО слишком далеко? Выход из ситуации есть. Оказывается, в багажнике вашего автомобиля может найтись то, что спасёт в этой ситуации.
Треснувший бачок можно временно заменить простой пустой канистрой. Подойдёт даже пакет для льда. Главное, чтобы новая ёмкость безопасно размещалась под капотом и могла удерживать жидкость.
Алгоритм действий прост: сначала аккуратно извлеките насос из старого бачка, а затем установите его в новую ёмкость. Важно помнить, что это временное решение. Как только появится возможность, обязательно доставьте автомобиль на СТО для полноценного ремонта.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.с.
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