Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новак оценил влияние конфликта в Ливане на цену нефти
Француз забрался на 190-метровый небоскреб в 62 года в Екатеринбурге
Панарин назвал критику пятилетней давности в адрес РФ безответственной
21-летний воспитанник "Тюмени" Пальянов погиб на СВО
Генри — старейший крокодил в мире отпразднует 124 года
Ароматный и крупный чеснок гарантирован: что нужно добавить в грунт перед осенней посадкой
Загорелся автобус с фанатами ставропольского гандбольного клуба "Вектор"
Зачем нужна Тихоокеанская дорога через тайгу? Ответили эксперты
Политолог Коновалов: Киеву не требуется разрешение для ударов по России

Срочное решение: что делать, если треснул бачок омывателя

Временный ремонт треснувшего бачка стеклоомывателя: простые шаги
1:07
Авто

Никто из водителей не застрахован от появления трещины на бачке стеклоомывателя. Это случается особенно часто при плохих погодных условиях.

Временный ремонт треснувшего бачка стеклоомывателя: простые шаги
Фото: freepik.com by standret, PDM

Последствие такой поломки очевидно: жидкость для омывания лобового стекла просто вытекает. На первый взгляд, решение одно — ехать на ближайшую станцию техобслуживания (СТО). Но что делать, если ближайшая СТО слишком далеко? Выход из ситуации есть. Оказывается, в багажнике вашего автомобиля может найтись то, что спасёт в этой ситуации.

Треснувший бачок можно временно заменить простой пустой канистрой. Подойдёт даже пакет для льда. Главное, чтобы новая ёмкость безопасно размещалась под капотом и могла удерживать жидкость.

Алгоритм действий прост: сначала аккуратно извлеките насос из старого бачка, а затем установите его в новую ёмкость. Важно помнить, что это временное решение. Как только появится возможность, обязательно доставьте автомобиль на СТО для полноценного ремонта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.с.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Обрезка и зимовка гортензий: как не ошибиться
Садоводство, цветоводство
Обрезка и зимовка гортензий: как не ошибиться Аудио 
Нетаньяху разделил мусульман и властвует. Однако торжествовать рано
Ближний Восток
Нетаньяху разделил мусульман и властвует. Однако торжествовать рано Аудио 
Популярное
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США

Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.

Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Как вырастить грибы у себя на даче: простой метод, который работает
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских Дмитрий Плотников Наталья Варлей удивила зрителей своим откровением о любимых ролях и фильмах Анжела Якубовская Старый девиз: "Японец не ухаживает за своей женой, она его собственность" Сергей Лебедев
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Газеты вместо мульчи: гениальное решение или временный компромисс
Осенняя подкормка хосты: как помочь растению пережить зиму
Осенняя подкормка хосты: как помочь растению пережить зиму
Последние материалы
Новак оценил влияние конфликта в Ливане на цену нефти
Француз забрался на 190-метровый небоскреб в 62 года в Екатеринбурге
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Панарин назвал критику пятилетней давности в адрес РФ безответственной
21-летний воспитанник "Тюмени" Пальянов погиб на СВО
Временный ремонт треснувшего бачка стеклоомывателя: простые шаги
Генри — старейший крокодил в мире отпразднует 124 года
Ароматный и крупный чеснок гарантирован: что нужно добавить в грунт перед осенней посадкой
Загорелся автобус с фанатами ставропольского гандбольного клуба "Вектор"
Зачем нужна Тихоокеанская дорога через тайгу? Ответили эксперты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.