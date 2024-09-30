Срочное решение: что делать, если треснул бачок омывателя

Временный ремонт треснувшего бачка стеклоомывателя: простые шаги

1:07 Your browser does not support the audio element. Авто

Никто из водителей не застрахован от появления трещины на бачке стеклоомывателя. Это случается особенно часто при плохих погодных условиях.

Фото: freepik.com by standret, PDM

Последствие такой поломки очевидно: жидкость для омывания лобового стекла просто вытекает. На первый взгляд, решение одно — ехать на ближайшую станцию техобслуживания (СТО). Но что делать, если ближайшая СТО слишком далеко? Выход из ситуации есть. Оказывается, в багажнике вашего автомобиля может найтись то, что спасёт в этой ситуации.

Треснувший бачок можно временно заменить простой пустой канистрой. Подойдёт даже пакет для льда. Главное, чтобы новая ёмкость безопасно размещалась под капотом и могла удерживать жидкость.

Алгоритм действий прост: сначала аккуратно извлеките насос из старого бачка, а затем установите его в новую ёмкость. Важно помнить, что это временное решение. Как только появится возможность, обязательно доставьте автомобиль на СТО для полноценного ремонта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.с.

