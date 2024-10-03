Нужно ли менять антифриз перед зимой

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Скоро наступит зима, и водители уже готовят свои автомобили к предстоящему похолоданию. Один из часто возникающих вопросов — нужно ли менять охлаждающую жидкость перед зимой? Антифриз играет важную роль, не позволяя мотору перегреться, а зимой предотвращая его замерзание. Эксперт Александр Гусаров рассказал, как часто следует менять охлаждающую жидкость.

Фото: Wikipedia by fir0002, CC BY 2.0

Эксперт подчеркнул, что сроки замены антифриза указываются производителем автомобиля, поэтому нет необходимости менять его перед каждым сезоном. При замене старый антифриз сначала сливается, затем система промывается дистиллированной водой, и только потом заливается новый состав. Важно знать, какая марка антифриза использовалась ранее, так как неправильное смешивание может привести к образованию осадка.

Наилучший вариант — использовать ту охлаждающую жидкость, которую рекомендует завод-изготовитель автомобиля. Эта информация содержится в сервисной книжке, где также указаны рекомендуемые сроки замены и необходимое количество. При этом цвет антифриза не регламентируется международными стандартами — он окрашен в яркие оттенки лишь для того, чтобы водителю было проще заметить протечки в системе.

Эксперт также отметил, что если возникает необходимость долить охлаждающую жидкость, лучше не использовать первый попавшийся состав, а воспользоваться дистиллированной водой, чтобы избежать проблем с системой охлаждения.

Уточнения

Охлажда́ющая жи́дкость (ОЖ) — жидкость, играющая роль теплоносителя в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания и других машин. Современная ОЖ также выполняет другие функции, включая предохранение системы охлаждения от коррозионных процессов и накипи, разрыва из-за расширения при замерзании и нагревании, самой жидкости и так далее.



