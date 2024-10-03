Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты утверждают, что постковидный синдром затрудняет процесс социализации
Чемпионка Москвы Дарья Садкова мечтает об исполнении трех элементов ультра-си
Розмариновое масло: бьюти-хит для восстановления волос
Простые секреты для приготовления картошки с хрустящей корочкой
Продюсер Пригожин: гонорары певицы Валерии могут достигать 10 миллионов рублей
Секреты по выращиванию орхидей: делайте так, и у вас вс получится
В Ассоциации мебели рассказали, как можно сэкономить при покупке мебели
ОПЕК раскритиковала WSJ за фейки о ценах на нефть
Какие корейские авто стоит покупать с рук

Нужно ли менять антифриз перед зимой

1:34
Авто

Скоро наступит зима, и водители уже готовят свои автомобили к предстоящему похолоданию. Один из часто возникающих вопросов — нужно ли менять охлаждающую жидкость перед зимой? Антифриз играет важную роль, не позволяя мотору перегреться, а зимой предотвращая его замерзание. Эксперт Александр Гусаров рассказал, как часто следует менять охлаждающую жидкость.

Нужно ли менять антифриз перед зимой
Фото: Wikipedia by fir0002, CC BY 2.0

Эксперт подчеркнул, что сроки замены антифриза указываются производителем автомобиля, поэтому нет необходимости менять его перед каждым сезоном. При замене старый антифриз сначала сливается, затем система промывается дистиллированной водой, и только потом заливается новый состав. Важно знать, какая марка антифриза использовалась ранее, так как неправильное смешивание может привести к образованию осадка.

Наилучший вариант — использовать ту охлаждающую жидкость, которую рекомендует завод-изготовитель автомобиля. Эта информация содержится в сервисной книжке, где также указаны рекомендуемые сроки замены и необходимое количество. При этом цвет антифриза не регламентируется международными стандартами — он окрашен в яркие оттенки лишь для того, чтобы водителю было проще заметить протечки в системе.

Эксперт также отметил, что если возникает необходимость долить охлаждающую жидкость, лучше не использовать первый попавшийся состав, а воспользоваться дистиллированной водой, чтобы избежать проблем с системой охлаждения.

Уточнения

Охлажда́ющая жи́дкость (ОЖ) — жидкость, играющая роль теплоносителя в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания и других машин. Современная ОЖ также выполняет другие функции, включая предохранение системы охлаждения от коррозионных процессов и накипи, разрыва из-за расширения при замерзании и нагревании, самой жидкости и так далее.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт Денисенко: как вырастить грибы на своём участке
Садоводство, цветоводство
Эксперт Денисенко: как вырастить грибы на своём участке Аудио 
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Военные новости
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля Аудио 
Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Экономика и бизнес
Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США Аудио 
Популярное
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной

Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.

Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
РСЗО RM-70 Vampire. Мощный инструмент из Чехии для современной войны Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Продюсер Пригожин: гонорары певицы Валерии могут достигать 10 миллионов рублей
Секреты по выращиванию орхидей: делайте так, и у вас вс получится
В Ассоциации мебели рассказали, как можно сэкономить при покупке мебели
ОПЕК раскритиковала WSJ за фейки о ценах на нефть
Какие корейские авто стоит покупать с рук
Как правильно выбрать подушку для сна: советы специалистов
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Яблочное желе на зиму: готовится без желатина, только из яблок, сахара и воды
Путеводитель к сияющей коже: как правильно подобрать косметику для своего типа кожи
Тренировка из 3 упражнений, которой достаточно для наращивания мышечной массы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.