Как безопасно остановить автомобиль с АКПП при отказе тормозов: советы профессионала

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Любой автомобиль — это сложный механизм, состоящий из множества конструктивных элементов, каждый из которых играет важную роль в процессе движения. Поскольку механизмы не вечные и могут выходить из строя, водитель должен быть готов к экстренным действиям, например, при отказе основной тормозной системы. Автоинструктор рассказал, как справиться с такой ситуацией на автомобиле с автоматической коробкой передач (АКПП).

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В случае с автомобилями на "механике" процедура остановки при отказе тормозов обычно понятна даже начинающим водителям. Однако для машин с АКПП требуется другая последовательность действий. Автоматическая коробка передач обеспечивает комфорт водителя, так как переход между передачами регулируется электроникой в зависимости от скорости и оборотов двигателя. Современные АКПП, а также вариаторы и роботизированные трансмиссии, имеют не только автоматический, но и ручной режим переключения передач, который можно использовать в экстренных ситуациях.

Если у автомобиля с АКПП отказала тормозная система, водитель должен выполнить несколько шагов. Прежде всего необходимо включить аварийную сигнализацию, чтобы предупредить других участников дорожного движения. Затем стоит несколько раз нажать на педаль тормоза до упора — возможно, в систему попал воздух и она нуждается в прокачке. Если тормоз не сработал, нужно остановить автомобиль другим способом.

Для этого важно выбрать наиболее безопасную полосу или съехать на обочину, чтобы минимизировать риски для окружающих. Затем коробку передач переводят в ручной режим. Водитель убирает ногу с педали газа и постепенно снижает передачи на КПП, что позволяет замедлить машину за счет торможения двигателем. Когда скорость снижается до 15-20 км/ч и активирована первая передача, можно использовать стояночный тормоз, чтобы окончательно остановить автомобиль. Только после полной остановки селектор АКПП переводится в режим "P".

Хотя на первый взгляд описанные действия могут показаться длительными, на практике, если действовать оперативно, остановить автомобиль можно в пределах 400 метров, даже если он изначально двигался на высокой скорости. Однако подобная экстренная остановка создает значительную нагрузку на коробку передач и двигатель. Поэтому после ремонта тормозной системы рекомендуется провести диагностику мотора и трансмиссии, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.

Уточнения

Стоя́ночный то́рмоз — часть тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности.

Стояночный тормоз предназначен для затормаживания автомобиля, трактора, комбайна на стоянках и удержания его на уклонах.



