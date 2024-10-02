Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из нескольких российских зоопарков украли кенгуру
Почему мы выглядим старше: три главные причины
Будет глаз-алмаз: офтальмолог назвала продукты для поддержания остроты зрения
Копить слишком долго: новый законопроект позволит россиянам раньше выходить на пенсию
Дикие животные восстанавливаются неделю после общения с человеком, выяснили немецкие учёные
В Нигерии лев загрыз работника зоопарка
Турагент назвала лучшие направления для осеннего отдыха с детьми
В Барнауле голая женщина осквернила памятник танку Т-34
Ростов-на-Дону станет местом проведения первого в истории Кубка России по дрифту

Как безопасно остановить автомобиль с АКПП при отказе тормозов: советы профессионала

2:40
Авто

Любой автомобиль — это сложный механизм, состоящий из множества конструктивных элементов, каждый из которых играет важную роль в процессе движения. Поскольку механизмы не вечные и могут выходить из строя, водитель должен быть готов к экстренным действиям, например, при отказе основной тормозной системы. Автоинструктор рассказал, как справиться с такой ситуацией на автомобиле с автоматической коробкой передач (АКПП).

Как безопасно остановить автомобиль с АКПП при отказе тормозов: советы профессионала
Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License

В случае с автомобилями на "механике" процедура остановки при отказе тормозов обычно понятна даже начинающим водителям. Однако для машин с АКПП требуется другая последовательность действий. Автоматическая коробка передач обеспечивает комфорт водителя, так как переход между передачами регулируется электроникой в зависимости от скорости и оборотов двигателя. Современные АКПП, а также вариаторы и роботизированные трансмиссии, имеют не только автоматический, но и ручной режим переключения передач, который можно использовать в экстренных ситуациях.

Если у автомобиля с АКПП отказала тормозная система, водитель должен выполнить несколько шагов. Прежде всего необходимо включить аварийную сигнализацию, чтобы предупредить других участников дорожного движения. Затем стоит несколько раз нажать на педаль тормоза до упора — возможно, в систему попал воздух и она нуждается в прокачке. Если тормоз не сработал, нужно остановить автомобиль другим способом.

Для этого важно выбрать наиболее безопасную полосу или съехать на обочину, чтобы минимизировать риски для окружающих. Затем коробку передач переводят в ручной режим. Водитель убирает ногу с педали газа и постепенно снижает передачи на КПП, что позволяет замедлить машину за счет торможения двигателем. Когда скорость снижается до 15-20 км/ч и активирована первая передача, можно использовать стояночный тормоз, чтобы окончательно остановить автомобиль. Только после полной остановки селектор АКПП переводится в режим "P".

Хотя на первый взгляд описанные действия могут показаться длительными, на практике, если действовать оперативно, остановить автомобиль можно в пределах 400 метров, даже если он изначально двигался на высокой скорости. Однако подобная экстренная остановка создает значительную нагрузку на коробку передач и двигатель. Поэтому после ремонта тормозной системы рекомендуется провести диагностику мотора и трансмиссии, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.

Уточнения

Стоя́ночный то́рмоз — часть тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности.
Стояночный тормоз предназначен для затормаживания автомобиля, трактора, комбайна на стоянках и удержания его на уклонах.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Садоводство, цветоводство
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз Аудио 
В России снова подорожает такси: эксперт рассказал, почему водители массово уходят в серую зону
Авто
В России снова подорожает такси: эксперт рассказал, почему водители массово уходят в серую зону Аудио 
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Военные новости
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась Аудио 
Популярное
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля

"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.

Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год
Онлайн-сервисы теперь работают и в исправительных учреждениях ФСИН Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Последние материалы
Дикие животные восстанавливаются неделю после общения с человеком, выяснили немецкие учёные
Турагент назвала лучшие направления для осеннего отдыха с детьми
Как безопасно остановить автомобиль с АКПП при отказе тормозов: советы профессионала
В Барнауле голая женщина осквернила памятник танку Т-34
Ростов-на-Дону станет местом проведения первого в истории Кубка России по дрифту
Как приготовить восхитительные кабачки с корейской морковью и кинзой
Онлайн-сервисы теперь работают и в исправительных учреждениях ФСИН
Окаменелости в пылящемся ящике: как был открыт новый динозавр L. aguillonae
Оксана Самойлова показала своего вредного брата: хорошо, что в детдом не сдали
Нутрициолог Николаева поделилась хитростью, благодаря которой вы будете есть меньше сладкого
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.