Моторист рассказал, как уменьшить расход масла без капитального ремонта

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Любой двигатель потребляет масло, и это нормальный процесс его работы. Однако иногда расход масла выходит за пределы нормы и становится излишне высоким. Перед тем как планировать капитальный ремонт двигателя, стоит попробовать обойтись менее затратными мерами. Моторист профильного сервиса рассказал, как можно устранить повышенный расход масла.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, CC BY-SA 4.0

Частой причиной повышенного расхода масла являются утечки. Чтобы их выявить, можно осмотреть двигатель и проверить место под автомобилем. Если обнаружены капли масла, проблема может быть в резиновых уплотнителях. Масло может протекать через сальники коленвала и распредвала, прокладки, пробку поддона или масляный фильтр. Иногда оно уходит через поврежденный герметик. Для устранения утечек потребуется замена изношенных деталей.

Еще одной причиной может быть забитый поддон картера, где накапливаются отложения из-за проблем в системе вентиляции. Если эту проблему не устранить, могут возникнуть неисправности впускных клапанов и нагар в цилиндрах. Также следует проверить клапан давления системы вентиляции.

Часто повышенный расход масла возникает на старых двигателях. В этом случае может помочь использование более густого масла. Также существуют специальные присадки, которые размягчают резиновые уплотнители и продлевают их срок службы. Для очистки отложений на маслосъемных кольцах можно использовать автохимию. Другие причины повышенного расхода масла могут включать износ маслосъемных колпачков и уплотнений ротора.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка (нем. Motor — «двигатель», от лат. mōtor — «приводящий в движение») и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.



