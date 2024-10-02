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Моторист рассказал, как уменьшить расход масла без капитального ремонта

1:43
Авто

Любой двигатель потребляет масло, и это нормальный процесс его работы. Однако иногда расход масла выходит за пределы нормы и становится излишне высоким. Перед тем как планировать капитальный ремонт двигателя, стоит попробовать обойтись менее затратными мерами. Моторист профильного сервиса рассказал, как можно устранить повышенный расход масла.

Моторист рассказал, как уменьшить расход масла без капитального ремонта
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, CC BY-SA 4.0

Частой причиной повышенного расхода масла являются утечки. Чтобы их выявить, можно осмотреть двигатель и проверить место под автомобилем. Если обнаружены капли масла, проблема может быть в резиновых уплотнителях. Масло может протекать через сальники коленвала и распредвала, прокладки, пробку поддона или масляный фильтр. Иногда оно уходит через поврежденный герметик. Для устранения утечек потребуется замена изношенных деталей.

Еще одной причиной может быть забитый поддон картера, где накапливаются отложения из-за проблем в системе вентиляции. Если эту проблему не устранить, могут возникнуть неисправности впускных клапанов и нагар в цилиндрах. Также следует проверить клапан давления системы вентиляции.

Часто повышенный расход масла возникает на старых двигателях. В этом случае может помочь использование более густого масла. Также существуют специальные присадки, которые размягчают резиновые уплотнители и продлевают их срок службы. Для очистки отложений на маслосъемных кольцах можно использовать автохимию. Другие причины повышенного расхода масла могут включать износ маслосъемных колпачков и уплотнений ротора.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка (нем. Motor — «двигатель», от лат. mōtor — «приводящий в движение») и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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