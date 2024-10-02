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Как предотвратить повреждение глушителя из-за конденсата

1:42
Авто

Многие водители замечали, что при старте автомобиля из глушителя вытекают капли воды. В большинстве случаев это действительно обычная вода, но она не всегда безопасна. Владелец сетевого автосервиса рассказал, в чем заключается её потенциальная опасность и как можно избежать неприятных последствий, таких как образование коррозии на глушителе.

Как предотвратить повреждение глушителя из-за конденсата
Фото: Wikipedia by Steevven1, CC BY 2.5

Во время сгорания топлива, состоящего из углеводородов, происходит образование углекислого газа и воды. Эти соединения сами по себе не опасны. Мощные двигатели, потребляющие больше топлива, могут содержать до пяти процентов воды в выхлопе. Вода выходит наружу после запуска машины, когда задние колеса проседают.

Однако проблема в том, что вода часто накапливается внутри глушителя. Несмотря на то, что глушители изготавливаются из нержавеющей стали, они могут подвергаться коррозии. Причина в том, что выхлопные газы могут содержать оксиды серы и азота, которые при растворении в воде превращаются в кислоты. Эти кислоты могут разъесть даже качественный металл, если воздействие продолжается долгое время.

Чтобы предотвратить накопление конденсата и повреждение глушителя, эксперт рекомендует проделать небольшое технологическое отверстие в глушителе. Это можно сделать самостоятельно или обратившись в сервисный центр. Такое отверстие позволяет воде стекать сразу, предотвращая накопление влаги и защищая глушитель от коррозии. Это особенно важно, если глушитель был заменен на недорогой аналог с недостаточной защитой от коррозии.

Уточнения

Выхлопны́е га́зы (отходящие газы) — отработавшее в двигателе рабочее тело.
Выхлопные (отходящие) газы являются продуктами окисления и неполного сгорания углеводородного топлива. Выбросы выхлопных (отходящих) газов — основная причина превышения допустимых концентраций токсичных веществ и канцерогенов в атмосфере крупных городов, образования смогов, являющихся частой причиной отравления в замкнутых пространствах. Количество выделяемых в атмосферу автомобилями загрязняющих веществ определяется массовым выбросом газов и составом отходящих газов.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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