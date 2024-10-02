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Спойлеры и обвесы: когда изменения в конструкции могут обернуться проблемами

1:47
Авто

На заводах разработка автомобилей требует больших вложений и участия различных специалистов, включая инженеров по аэродинамике. Перед запуском в серию каждая модель проходит тестирование в аэродинамической трубе, чтобы оптимизировать её характеристики. Незаложенные производителем изменения могут привести к неприятным последствиям, о которых рассказал представитель ГАИ, объясняя, почему нельзя устанавливать спойлеры.

Спойлеры и обвесы: когда изменения в конструкции могут обернуться проблемами
Фото: Wikipedia by raffaele sergi, CC BY 2.0

Основная причина, по которой водители устанавливают спойлеры на свои автомобили, — желание придать машине более спортивный вид. Также продавцы часто утверждают, что это улучшит динамику автомобиля и даже снизит расход топлива. Однако на практике оценить такой эффект практически невозможно, так как он незначителен. Аналогичная ситуация и с аэродинамическими обвесами.

Спойлеры, устанавливаемые на заводах, действительно улучшают аэродинамику и управляемость, поскольку их характеристики подтверждены исследованием и разработкой инженеров. В отличие от них, спойлеры, которые можно приобрести самостоятельно, не обладают доказанными характеристиками и могут быть малоэффективными или даже бесполезными. При этом установка таких элементов влечет за собой штраф в размере 500 рублей и направление на внеочередной технический осмотр, как и при установке обвесов.

Представитель ГАИ объясняет, что правила запрещают вносить изменения в конструкцию транспортного средства без разрешения. Более того, установленный самостоятельно спойлер может во время движения оторваться и создать опасность для других участников дорожного движения.

Уточнения

Аэродинамика (от др.-греч. ἀηρ — воздух и δύναμις — сила) — раздел механики сплошных сред, в котором целью исследований является изучение закономерностей движения воздушных потоков и их взаимодействия с препятствиями и движущимися телами. Более общим разделом механики является газовая динамика, в которой изучаются потоки различных газов. Традиционно к газовой динамике относят по сути задачи аэродинамики при движении тел со скоростями, близкие или превышающие скорость звука в воздухе. При этом важно учитывать сжимаемость воздуха.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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