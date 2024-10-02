Нарушение, которое не прощается: почему отсутствие ОСАГО может дорого обойтись

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Согласно КоАП РФ, за одно и то же нарушение нельзя штрафовать дважды, но это правило не распространяется на все случаи. Например, к таким исключениям относится отсутствие полиса ОСАГО. Представитель ГАИ в интервью журналистам объяснил, сколько раз можно получить штраф за отсутствие полиса и почему это работает именно так. Он также дал совет, как можно сэкономить в такой ситуации.

Фото: flickr.com by Дмитрий Терехов, CC BY-SA 2.0

Отсутствие полиса ОСАГО влечет штраф в размере 800 рублей, но при оплате в течение двадцати дней можно воспользоваться скидкой и заплатить 400 рублей.

Эксперт отметил, что подобное нарушение приравнивается к превышению скоростного режима. Каждый полицейский, который останавливает водителя в течение поездки, имеет право выписать протокол за отсутствие полиса, как и за превышение скорости.

Таким образом, водитель может получить штраф за отсутствие ОСАГО неограниченное количество раз в течение одной поездки. Нарушение не исчезает, пока не будет устранено, поэтому каждый раз при проверке можно получить новый штраф, и оспорить его будет невозможно. То же самое касается превышения скорости: если водитель проезжает мимо камер, фиксирующих превышение, за каждое нарушение будет выписан отдельный штраф.

Каждый случай выявления нарушения рассматривается как отдельный инцидент, поэтому один штраф не ограничивает ответственность. Более того, сотрудники ГАИ выписывают штраф даже если полис ОСАГО просрочен всего на один день.

Уточнения

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) — кодифицированный нормативный акт, регулирующий общественные отношения по привлечению к ответственности за совершение административного правонарушения, а также устанавливающий общие начала, перечень всех административных правонарушений (который может быть дополнен на региональном уровне), органы, рассматривающие дела, порядок привлечения к ответственности и порядок исполнения решений по делам об административных правонарушениях.



