Почему важно не открывать бачок антифриза при повышенной температуре

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В жаркое время года у автомобилистов часто возникают проблемы, которые были неактуальны в прохладное время. Одной из наиболее распространенных ситуаций в пробках является повышение температуры охлаждающей жидкости и утечка антифриза. В таких случаях необходимо действовать быстро. Эксперты дали советы, что делать и чего избегать в таких ситуациях.

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Если температура антифриза начала повышаться, нужно сразу включить печку на полную мощность, а затем найти безопасное место для остановки. Двигатель можно заглушить, но зажигание следует оставить включенным, чтобы печка продолжала отводить тепло от двигателя. После этого нужно поднять капот, но не открывать крышку бачка антифриза — это может быть опасно. Важно оценить уровень охлаждающей жидкости. Если уровень сильно снизился, продолжать движение нельзя, так как это грозит перегревом двигателя и дорогостоящим ремонтом.

В такой ситуации можно попросить помощи у других водителей. Желательно узнать, какой тип антифриза использовался, но если нет точного совпадения, допустимо использование совместимых жидкостей, таких как G12++. Если помощь не доступна, можно долить дистиллированную воду, но это крайняя мера. Не стоит добавлять более 200-300 мл воды, чтобы снизить риск повреждения системы и добраться до ближайшего СТО. В сервисе антифриз нужно будет полностью заменить. Если же обнаружилось, что пробит радиатор или порвался патрубок, продолжать движение невозможно — потребуется эвакуатор для доставки автомобиля в СТО.

Уточнения

Антифриз (от греч. ἀντι- — против и англ. freeze — замерзать) — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей и в качестве средства для очистки стекол. В качестве базовых жидкостей антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, одноатомных спиртов и других веществ с водой.



