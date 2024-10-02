Езда на изношенных шинах недопустима как с точки зрения закона, так и безопасности, но не все водители понимают, что покрышка считается "лысой" еще до того, как на ней исчезает видимый протектор. На самом деле шина становится небезопасной задолго до этого.
Согласно российским Правилам дорожного движения, резина считается непригодной, если глубина протектора становится ниже минимально допустимых значений: для летних шин это 1,6 мм, для зимних — 4 мм. Глубокий протектор обеспечивает лучшее сцепление, эффективное отведение воды и стабильное поведение на дороге. По мере износа способность шин к выполнению этих функций уменьшается, что существенно увеличивает риск аварии.
Кроме того, изношенные шины теряют свою структурную целостность, что может привести к повреждению корда и появлению "грыжи" или вздутия. Игнорирование таких повреждений может привести к взрыву шины, что особенно опасно на высоких скоростях. Одной из самых серьезных угроз является аквапланирование, когда шина теряет контакт с дорогой из-за слоя воды под ней, что делает машину практически неуправляемой.
В грязевых условиях изношенные шины также показывают себя плохо, так как уменьшенные "зубцы" протектора не обеспечивают должного сцепления, что приводит к частому проскальзыванию. Управление автомобилем с покрышками, глубина протектора которых меньше допустимой, согласно КоАП РФ, влечет за собой штраф в размере 500 рублей.
Протектор — элемент шины (покрышки) колеса, предназначенный для защиты внутренней части шины от проколов и повреждений, а также для формирования оптимального пятна контакта шины.
"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.