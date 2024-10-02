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Минимальная глубина протектора: когда пора менять шины, чтобы не рисковать жизнью

1:40
Авто

Езда на изношенных шинах недопустима как с точки зрения закона, так и безопасности, но не все водители понимают, что покрышка считается "лысой" еще до того, как на ней исчезает видимый протектор. На самом деле шина становится небезопасной задолго до этого.

Минимальная глубина протектора: когда пора менять шины, чтобы не рисковать жизнью
Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, CC BY-SA 2.5

Согласно российским Правилам дорожного движения, резина считается непригодной, если глубина протектора становится ниже минимально допустимых значений: для летних шин это 1,6 мм, для зимних — 4 мм. Глубокий протектор обеспечивает лучшее сцепление, эффективное отведение воды и стабильное поведение на дороге. По мере износа способность шин к выполнению этих функций уменьшается, что существенно увеличивает риск аварии.

Кроме того, изношенные шины теряют свою структурную целостность, что может привести к повреждению корда и появлению "грыжи" или вздутия. Игнорирование таких повреждений может привести к взрыву шины, что особенно опасно на высоких скоростях. Одной из самых серьезных угроз является аквапланирование, когда шина теряет контакт с дорогой из-за слоя воды под ней, что делает машину практически неуправляемой.

В грязевых условиях изношенные шины также показывают себя плохо, так как уменьшенные "зубцы" протектора не обеспечивают должного сцепления, что приводит к частому проскальзыванию. Управление автомобилем с покрышками, глубина протектора которых меньше допустимой, согласно КоАП РФ, влечет за собой штраф в размере 500 рублей.

Уточнения

Протектор — элемент шины (покрышки) колеса, предназначенный для защиты внутренней части шины от проколов и повреждений, а также для формирования оптимального пятна контакта шины.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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