Новый список нарушений: что могут заметить патрульные при проверке автомобиля

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Недавно в нашей стране был обновлен список неисправностей, с которыми запрещено использовать транспортное средство. Это заставило многих автомобилистов изменить свое поведение на дороге. На этой неделе представитель ГАИ объяснил, почему некоторые водители, остановленные патрулем, сразу же глушат двигатель, чтобы выключить приборную панель.

Фото: Wikipedia by Dickelbers, CC BY-SA 3.0

После выключения зажигания приборная панель автомобиля гаснет, что лишает инспектора возможности заметить определенные дефекты. Например, это касается горящей лампы ABS. В текущих правилах эксплуатация машины с неисправной антиблокировочной системой тормозов запрещена. Если это нарушение будет выявлено, водителю грозит штраф. Однако глушение двигателя после остановки инспектором — странное поведение, которое вызывает подозрения и может привести к более тщательной проверке автомобиля и водителя.

Некоторые водители также пытаются избежать штрафов за непристегнутый ремень безопасности, глуша машину после остановки. Они ссылаются на пункт 2.1.2 Правил дорожного движения, утверждая, что ремень требуется только при движении. Однако инспектор имеет право наложить штраф за отсутствие ремня даже при выключенном двигателе.

Еще одна уловка, которой прибегают водители, — снятие нештатных брызговиков перед проверкой, чтобы избежать штрафа. Не все автомобили оснащены брызговиками с завода, поэтому водители устанавливают их самостоятельно. Но правила запрещают эксплуатацию машины с деталями, не предусмотренными производителем, что может повлечь штраф в размере 500 рублей. Представитель ГАИ отметил, что патрульные редко обращают внимание на брызговики, но более пристально следят за горящей лампой ABS, что почти наверняка приведет к штрафу и предписанию пройти внеочередной техосмотр.

Кроме горящих индикаторов, инспекторы проверяют и другие элементы автомобиля, такие как запасное колесо. Согласно новым правилам, запрещено ставить на одну ось колеса разных моделей. Это означает, что даже при замене пробитого колеса нужно использовать модель, соответствующую остальным, и это же касается запаски. В автомобиле должно быть запасное колесо, соответствующее текущему сезону — летнее или зимнее. Хотя многие водители продолжают держать в багажнике старое колесо, надеясь, что нарушение останется незамеченным, на практике это может привести к штрафу.

Также следует помнить, что в некоторых автомобилях есть "докатка" — временное колесо, которое значительно отличается от стандартных и предназначено для использования на скорости до 80 км/ч.

Уточнения

ABS — многозначная аббревиатура, которая может обозначать:

