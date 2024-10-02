Ошибки при обслуживании кондиционера, которые совершают автолюбители

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Многие автолюбители стараются следовать регламенту обслуживания своих автомобилей, но иногда этого бывает недостаточно. Особенно это касается системы кондиционирования и замены салонного фильтра. Хотя регламент рекомендует менять фильтр каждые 20-30 тысяч километров, на практике его приходится менять значительно чаще. Владелец автосервиса в интервью порталу naavtotrasse. ru предупредил, что пренебрежение этим может привести к проблемам.

Фото: wikipediа by The Car Spy, CC BY 2.0

Уже через 10 тысяч километров после последнего технического обслуживания, где был заменен салонный фильтр, можно заметить неприятный запах в салоне при работе отопителя. Это сигнализирует о необходимости не только замены фильтра, но и чистки всех воздуховодов и мойки радиатора.

Многие владельцы автомобилей ограничиваются лишь стандартным обслуживанием — заменой технических жидкостей и фильтров в установленные сроки. Но дополнительные меры, такие как мойка радиатора, чистка воздуховодов и поддержание чистоты подкапотного пространства, часто остаются без внимания, так как для них нет четкого регламента. Между тем, запах в салоне может быть вызван не только несвоевременной заменой фильтра, но и развитием бактерий внутри системы, что обычная замена фильтра не устранит.

Чистку воздуховодов лучше доверить специалистам и проводить ее хотя бы дважды в год, например, при смене сезонов. В те же моменты стоит восполнить запас хладогена в системе кондиционирования, что позволит поддерживать комфортные условия в автомобиле. Дозаправку кондиционера можно проводить раз или два в год в зависимости от частоты эксплуатации автомобиля.

Такой подход к обслуживанию требует дополнительных затрат, но обеспечивает комфорт в машине в любое время года, предотвращая отказ печки зимой или кондиционера летом. Что касается салонного фильтра, эксперты рекомендуют менять его каждые 10 тысяч километров или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. В российских условиях фильтр быстро забивается, а продуть его, как воздушный фильтр двигателя, нельзя, так как он чаще всего сделан на угольной основе.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.



