Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала

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В последнее время многие автомобилисты предпочитают пользоваться мойками самообслуживания, что позволяет сэкономить время и деньги. Однако некоторые автовладельцы совершают ошибки при использовании таких моек. Владелец сети автомоек поделился советами, как правильно применять различные средства и почему не стоит обливать кузов водой до нанесения пены.

Фото: freepik.com by artursafronovvvv, PDM

Активная пена эффективно устраняет грязь и налет на автомобиле. Но ошибка многих водителей заключается в том, что они сначала обливают кузов водой, что приводит к тому, что мелкие частицы грязи начинают действовать как абразив, повреждая лакокрасочное покрытие. Кроме того, вода снижает эффективность удержания пены на поверхности. Обливать машину водой на начальном этапе можно только в случае сильного загрязнения после поездки по бездорожью. При этом важно помнить, что давление воды на мойках может достигать 110-180 бар, что может повредить некачественную краску.

Пену следует наносить снизу вверх, чтобы она лучше справлялась с загрязнениями. После нанесения нужно подождать 2-3 минуты, чтобы пена начала действовать, затем можно смывать водой, начиная с крыши и постепенно опускаясь к бокам.

Эксперт также не рекомендует протирать автомобиль тряпками после мытья, так как это может оставить разводы на кузове. Лучше ополоснуть машину деминерализованной водой, чтобы она быстрее высохла и не оставляла следов.

Уточнения

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) — это композиционные составы, наносимые на отделываемые поверхности в жидком или порошкообразном виде равномерными тонкими слоями и, образующие после высыхания и отвердения, плёнку, имеющую прочное сцепление с основанием. Сформировавшуюся плёнку называют лакокрасочным покрытием, свойством которого является защита поверхности от внешних воздействий (воды, коррозии, температур, вредных веществ), придание ей определённого вида, цвета и фактуры.



