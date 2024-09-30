Эксперт рассказал, как продлить срок службы зимних шин

Владелец магазина "Покрышка.ру" Алексей Шастов рассказал "Известиям", что не стоит ждать снегопадов или заморозков, чтобы купить зимние шины.
Лучше приобрести их заранее, так как цены с наступлением заморозков повышаются, а ассортимент предлагаемых моделей становится "скудным".
По мнению эксперта, при слишком ранней смене летних шин на зимние, когда температура воздуха выше +15 °С, следует избегать высоких скоростей на загородных трассах и резких манёвров без необходимости. Это поможет снизить износ шин и продлить срок их службы.
"Чтобы продлить срок службы шин, слишком сильно спешить с их “переобувкой” не стоит. Дело в том, что в зимних шинах в резину добавлены специальные пластификаторы, чтобы покрышки оставались мягкими в мороз и сохраняли высокие показатели сцепления с поверхностью дороги, увеличивая безопасность движения. При слишком теплой погоде, особенно на высоких скоростях, такие шины гораздо быстрее подвергаются нагреву и износу. Причем это касается как шипованных, так и нешипованных моделей", — добавил владелец магазина "Покрышка.ру".
Ассортиме́нт (франц. Assortiment от фр. assorti — подобранный) — состав однородной продукции по видам, сортам и маркам.
В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.