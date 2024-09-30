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Эксперт рассказал, как продлить срок службы зимних шин

1:16
Авто

Владелец магазина "Покрышка.ру" Алексей Шастов рассказал "Известиям", что не стоит ждать снегопадов или заморозков, чтобы купить зимние шины.

Эксперт рассказал, как продлить срок службы зимних шин
Фото: Wikipedia by TUBS, CC BY-SA 3.0

Лучше приобрести их заранее, так как цены с наступлением заморозков повышаются, а ассортимент предлагаемых моделей становится "скудным".

По мнению эксперта, при слишком ранней смене летних шин на зимние, когда температура воздуха выше +15 °С, следует избегать высоких скоростей на загородных трассах и резких манёвров без необходимости. Это поможет снизить износ шин и продлить срок их службы.

"Чтобы продлить срок службы шин, слишком сильно спешить с их “переобувкой” не стоит. Дело в том, что в зимних шинах в резину добавлены специальные пластификаторы, чтобы покрышки оставались мягкими в мороз и сохраняли высокие показатели сцепления с поверхностью дороги, увеличивая безопасность движения. При слишком теплой погоде, особенно на высоких скоростях, такие шины гораздо быстрее подвергаются нагреву и износу. Причем это касается как шипованных, так и нешипованных моделей", — добавил владелец магазина "Покрышка.ру".

Уточнения

Автомобильная шина — часть автомобильного колеса.
 

Ассортиме́нт (франц. Assortiment от фр. assorti — подобранный) — состав однородной продукции по видам, сортам и маркам.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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